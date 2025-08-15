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Турчин принял участие во встрече глав делегаций заседания Евразийского межправсовета с президентом Кыргызстана

15 августа 2025 11:06
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Вопросы евразийской экономической интеграции были в центре внимания участников заседания межправсовета ЕАЭС. Александр Турчин вместе с главами других делегаций принял участие во встрече с президентом Кыргызстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин принял участие во встрече глав делегаций заседания Евразийского межправсовета с президентом Кыргызстана-2

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на евразийском пространстве. Садыр Жапаров подчеркнул, что в условиях нынешних глобальных и геоэкономических вызовов, имеющих последствия для социально-экономического развития стран, необходимо уделить особое внимание устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Глава белорусского правительства отметил, что многие сложные вопросы удалось решить на заседании Евразийского межправительственного совета. 

Турчин принял участие во встрече глав делегаций заседания Евразийского межправсовета с президентом Кыргызстана-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Уважаемый господин президент, я прежде всего, наверное, от всех наших коллег хотел поблагодарить за тот великолепный прием, который сегодня имеем в Кыргызской Республике. Вчера мы провели заседание нашей межправкомиссии в узком составе. Многие вопросы нам удалось решить, сложные вопросы. Какие-то решения мы отложили до следующего заседания межправсовета в Минске. Но я думаю, что все компромиссы мы найдем и сложные вопросы мы, безусловно, разрешим. 

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

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