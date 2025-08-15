Стали известны составы делегаций США и РФ на переговорах на Аляске

В делегацию США на саммите в Анкоридже входят госсекретарь США Марко Рубио, министры торговли и финансов Говард Латтин и Скотт Бессент, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона будет представлена главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, специальный представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Сама встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на базе ВВС Элмендорф-Ричардсон.

Вначале пройдет беседа с глазу на глаз, затем переговоры будут продолжены с участием делегаций.

Основной темой станет урегулирование конфликта в Украине. После встречи планируется провести пресс-конференцию.

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