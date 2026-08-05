«Минскпромстрой» торжественно отметил 80-летний юбилей

Сегодня компания остается флагманом отрасли: участвует в крупных госпроектах. В числе реализованных – Национальный аэропорт Минск, аэродром в Болбасово и Полоцкая ГЭС. Сейчас «Минскпромстрой» задействован на строительстве Нежинского и Петриковского горно‑обогатительных комбинатов, а также ведет возведение химического комплекса для «Гродно‑Азота» – работы идут с опережением графика.

Олег Дашкевич, генеральный директор государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»: Предприятие было создано еще в далеком 1946 году для строительства Минского автомобильного завода. Оно еще и называлось «Трест Автопромстрой». И мы потихонечку, помаленечку, по сути дела, всю промышленность города Минска создавали.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это предприятие является одним из самых основных и важных в строительной отрасли, наверное, не только города, но и всей страны. Поэтому сегодня мы уже понимаем, что строительная отрасль является основой устойчивого развития любого государства. Поэтому комфорт жителей, обеспеченность их социальной, транспортной инфраструктурой. Те объекты, которые, будем говорить, реализованы «Минскпромстроем», это очень известные объекты. Если нарисовать Минск таким, каким мы себе представляем, то большая часть этих объектов, это будут именно те объекты, которые реализованы «Минскпромстроем».

В компании трудятся около трех тысяч человек. Более 60 сотрудников получили награды от руководства города. Среди отмеченных – действующие специалисты (инженеры, бухгалтеры, плотники, каменщики) и ветераны, чей труд заложил основу успехов предприятия.