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В Белом доме назвали время, когда начнется встреча Путина и Трампа

15 августа 2025 12:07
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В Белом доме назвали время, когда начнется встреча Путина и Трампа-0

Беседа президентов России и США пройдет 15 августа в Анкоридже (Аляска) и начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Об этом пишет ТАСС.

Это будет первая личная встреча Путина и Трампа с 2021 года. Путин будет первым российским лидером, который посетит Аляску.

Беседа начнется с разговора один на один, на которой будут присутствовать только синхронные переводчики, затем к ним подключатся делегации по пять человек с обеих сторон. Вылет Трампа в США запланирован на 17:45 по местному времени (4:45 утра по московскому).

Фото: pixabay

# Международная политика

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