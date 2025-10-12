Лукашенко о «Томагавках» для Украины: против любого яда есть противоядие

Опасные сигналы, эскалирует ли США обстановку в нашем регионе, а также о недоговороспособности украинского Президента. Тема конфликта – в повестке российских журналистов. Традиционно за оценкой нынешней обстановки коллеги обращаются к Президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях саммита СНГ, завершившегося недавно в Таджикистане, политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин просил Александра Лукашенко прокомментировать ряд моментов. В том числе вероятность поставок США Украине «Томагавков». Отметим, накануне состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тема поставки ракет (из семейства высокоточных дозвуковых) была в повестке, как сообщает новостной американский портал. Впрочем, белорусский лидер призвал не реагировать слишком бурно на подобные новости.

Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК:

Из США мы слышим уже рассуждения про «Томагавки». Это оружие такое, которое, конечно, далеко может достать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Далеко летает. Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то так пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит.

Не надо вот так в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит. Ну а потом, сегодня мир многообразен, против любого яда есть противоядие. И думаю, что Президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно, и, думаю, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность.

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