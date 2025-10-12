СНГ показало свою необходимость и эффективность – Дудчак

Обеспечение безопасности и сохранение мира, необходимость наращивания запаса прочности экономик, укрепление авторитета СНГ на международной арене. В экспертном сообществе приветствуют инициативы Минска, озвученные Александром Лукашенко на саммите СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси на заседании Совета глав государств Содружества назвал стратегические направления в деятельности стран объединения.

Первостепенным вопросом остается экономическое взаимодействие. На саммите в Душанбе глава нашего государства напомнил, что экономика и конкуренция – наиболее частые причины современных конфликтов. И выстоять в одиночку в нынешней геополитической ситуации не получится. Несмотря на внешние обстоятельства, в Содружестве сохраняются положительные темпы экономического роста. За январь – июль прибавили более 2 %. А в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств, уверен Александр Лукашенко. Сегодня страны Содружества сталкиваются с одинаковыми угрозами. Потому логичен коллективный ответ.

На саммите в Душанбе принят ряд важнейших для будущего СНГ документов. В частности, утверждены программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних рубежах на ближайшие пять лет, а также в сфере противодействия терроризму и экстремизму; подписана Концепция военного взаимодействия до 2030 года. Принятые главами государств решения подтверждают востребованность Содружества. Способствовать продвижению положительного имиджа объединения на мировой арене призван и формат «СНГ плюс».

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ:

СНГ как объединение показало свою необходимость, даже свою эффективность, невзирая на то, что есть другие формы сотрудничества, другие организации. Тем не менее объединение бывших республик Советского Союза дает позитивный эффект. В первую очередь, конечно, в экономической сфере. Это отмечали и Путин, и Лукашенко. Говорили о том, что Союз восстановить невозможно, так об этом речь и не идет, но нельзя терять то, что нарабатывалось на протяжении многих десятилетий.

Александр Лукашенко отметил, что все договоренности и обязательства, которые на себя берет наша страна, будут выполнены. Именно такие принципы Минск приветствует в Содружестве. Да, потенциал СНГ высок, он не исчерпан и эффективность взаимодействия на этой площадке может быть выше.