Прямой эфир

Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником

12 октября 2025 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фундаментом контактов Беларуси и Испании остается стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу этой страны с национальным праздником – Днем испанской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства выразил уверенность, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет.

# Беларусь-Испания # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
СНГ показало свою необходимость и эффективность – Дудчак
12 октября 2025 07:33

СНГ показало свою необходимость и эффективность – Дудчак

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»
11 октября 2025 18:25

Война – последний шанс Европы. Кто положит конец украинскому кризису – смотрите ток-шоу «Мнения»

Азарёнок о саммите СНГ: для всего постсоветского пространства Батька – легенда!
11 октября 2025 17:39

Азарёнок о саммите СНГ: для всего постсоветского пространства Батька – легенда!