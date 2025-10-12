Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником

Фундаментом контактов Беларуси и Испании остается стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу этой страны с национальным праздником – Днем испанской нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства выразил уверенность, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет.