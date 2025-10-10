Лукашенко поделился подробностями общения лидеров СНГ в закрытом формате
Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко.
К коллегам по интеграционному, к слову, старейшему на постсоветском пространстве, союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди ожидаемых новостей – генсеку Сергея Лебедеву продлили полномочия на следующие три года. С 1 января председательство в СНГ переходит от Таджикистана к Туркменистану, так что следующий саммит глав стран СНГ пройдет через год в Ашхабаде. Глава государства стал хедлайнером этого саммита. Лицо кремлевского пула на расширенном заседании занял позицию возле первого лица Беларуси. Подробности с ремаркой «Лукашенко заявил». Ждем в воскресных итоговых программах.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Эта лестница, ведущая к главной и основной локации саммита, ассоциируется с тем нелегким и трудным подъемом Содружества Независимых Государств. А яркая цветочная композиция – пестрое настроение стран СНГ. Чтобы получилась такая красивая картинка, нужно всем приложить усилия.
С расширенного заседания первые лица расходились с разным настроением. Исторический шаг, предложенный белорусским лидером, смелое решение. Но главное, что все они идут в одном направлении. И на торжественном приеме наш Президент снова затеял активную беседу с хозяином саммита. Между Минском и Душанбе никогда не было разногласий. Если надо что-то улучшать, так это экономические отношения. За прошлый год товарооборот подрос в два раза по сравнению с 2023-м. Причем и сальдо для нас положительное. Но разве это предел? А сразу после торжественного приема снова уединенные переговоры президентов. О чем? Итоги Аляски?
Вот эта ваша беседа личная президентов касалась результатов Анкориджа, о чем Путин говорил, что проинформирует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он подробно проинформировал, в том числе об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски.
– Что-то важное новое, чем можете поделиться с нами, есть?
– Наверное, вы все знаете. Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, о предложениях по Украине США, а не России.
– Это еще актуально на столе?
– Оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня, сегодня бы прекратилась война. Если завтра, завтра.