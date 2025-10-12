Лукашенко рассказал, кто тормозит мирный процесс по Украине: проблема не в России, США или ЕС

Опасные сигналы, эскалирует ли США обстановку в нашем регионе, а также о недоговороспособности украинского Президента. Тема конфликта – в повестке российских журналистов. Традиционно за оценкой нынешней обстановки коллеги обращаются к Президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прозвучала также тема переговоров России и Украины, в частности позиции Евросоюза в данном вопросе. И хоть Запад остается сторонником войны, цитата, «до последнего украинца», ответственность за то, что движение к миру тормозится, лежит на лидере Украины.

Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК:

А как Вы считаете, киевский режим когда поймет, что переговоры лучше, чем война?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу, европейские страны в недоговороспособности. Мы получаем массовую информацию в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах. А больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема.

Но вы же понимаете его положение: кем он будет, если он сделает вот так вот ни с того, ни с сего, как он понимает, эти шаги? Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны осуществлено мощнейшее давление, ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения.

Но действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю, фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства. Ну, и посмотрите одуревших этих соседей с запада, прежде всего, Украины. Известные уже силы и государства видят себя в Западной Украине.

Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный. И вот хотелось бы, чтобы, все-таки очередной раз скажу, Президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств.