Лукашенко на саммите СНГ: абсолютный приоритет – это сохранение мира на пространстве Содружества

Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко. К коллегам по интеграционному, к слову, старейшему на постсоветском пространстве, союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества. Саммиты такого уровня – это всегда возможность для кулуарного общения, что называется, «на полях». Сегодняшняя площадка в Душанбе для белорусского лидера также не стала исключением. Из столицы Таджикистана передает Евгений Пустовой.

Сегодня главный день саммита. А основное место встречи – Дворец Нации. 10 лет назад он занял второе место в рейтинге лучших по архитектуре президентских дворцов мира, уступив первенство американскому Белому дому. Резиденция президента изображена и на самой крупной купюре местной валюты – 500 сомони. Площадь сооружения – почти гектар. Внутри вид еще великолепнее. Восток. Отделочные материалы из Италии. А вот мебель в том числе из Беларуси.

Первым на саммит прибыл генеральный секретарь СНГ – у Сергея Лебедева истекают полномочия. Затем в порядке русского алфавита лидеры государств. Азербайджан, Армения. У Дворца Нации – кортеж Первого.

Лукашенко Рахмон встречает явно с большим радушием, чем того требует протокол. Под ручку лидеры уходят на короткие переговоры. Встречи Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона проходят на постоянной основе в полях различных саммитов и на интеграционных площадках. Между первыми лицами и странами консолидированная политическая позиция. Аксакалы от политики. Не просто коллеги – друзья. Это уже второе рукопожатие в первые пять минут общения.

Церемония встречи регламентирована. Даже место для рукопожатия обозначено специальными точками-стикерами. Черная метка под ногами хозяина саммита Эмомали Рахмона, красная – для гостей. Никола Пашинян даже специльно присмотрелся, туда ли встал. Это для фото. А в целом – премьер-министр Армении вроде как определился со своей геополитической позицией. В зеркальном зале ожиданий наш Президент емко подметил.

А вы переживали вчера, что не приедет. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда.

В составе СНГ сейчас 10 государств. Но на совместном фото лидеры 9 стран. Молдова уже который раз не участвует. Боится покидать очередь в ЕС. Хотя стоит в гордом одиночестве между Сциллой и Харибдой. Западные партнеры пытаются помешать единству Содружества. Всего во Дворце 280 помещений. Но первым лицам хватило и двух залов. Узкий состав прошел в роскошном зале церемоний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они необходимы, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира. Поэтому наша сегодняшняя цель не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия.

Государства и союзы испытываются новым переделом мира. Чтобы в этой глобальной вакханалии голос СНГ звучал весомее, белорусский лидер выложил на стол квартет предложений. Этакую пирамиду приоритетов – минский катехизис для Содружества. Основа – безопасность, экономика, международное позиционирование, но при этом сохранение культурного разнообразия. Александр Лукашенко:

Абсолютный приоритет – это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Подробности.