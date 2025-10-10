Лукашенко на саммите СНГ: абсолютный приоритет – это сохранение мира на пространстве Содружества
Видеть друг в друге партнеров и максимально расширять наше коллективное взаимодействие. Таким формат наиболее эффективной совместной работы стран СНГ, а значит, и будущего нашего Содружества видится Александру Лукашенко.
К коллегам по интеграционному, к слову, старейшему на постсоветском пространстве, союзу белорусский лидер обратился на саммите глав государств в Душанбе. За столом переговоров наш Президент обозначит приоритеты Содружества.
Саммиты такого уровня – это всегда возможность для кулуарного общения, что называется, «на полях». Сегодняшняя площадка в Душанбе для белорусского лидера также не стала исключением.
Из столицы Таджикистана передает Евгений Пустовой.
Сегодня главный день саммита. А основное место встречи – Дворец Нации. 10 лет назад он занял второе место в рейтинге лучших по архитектуре президентских дворцов мира, уступив первенство американскому Белому дому. Резиденция президента изображена и на самой крупной купюре местной валюты – 500 сомони. Площадь сооружения – почти гектар. Внутри вид еще великолепнее. Восток. Отделочные материалы из Италии. А вот мебель в том числе из Беларуси.
Первым на саммит прибыл генеральный секретарь СНГ – у Сергея Лебедева истекают полномочия. Затем в порядке русского алфавита лидеры государств. Азербайджан, Армения. У Дворца Нации – кортеж Первого.
Лукашенко Рахмон встречает явно с большим радушием, чем того требует протокол. Под ручку лидеры уходят на короткие переговоры. Встречи Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона проходят на постоянной основе в полях различных саммитов и на интеграционных площадках. Между первыми лицами и странами консолидированная политическая позиция. Аксакалы от политики. Не просто коллеги – друзья. Это уже второе рукопожатие в первые пять минут общения.
Церемония встречи регламентирована. Даже место для рукопожатия обозначено специальными точками-стикерами. Черная метка под ногами хозяина саммита Эмомали Рахмона, красная – для гостей. Никола Пашинян даже специльно присмотрелся, туда ли встал. Это для фото. А в целом – премьер-министр Армении вроде как определился со своей геополитической позицией. В зеркальном зале ожиданий наш Президент емко подметил.
А вы переживали вчера, что не приедет. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда.
В составе СНГ сейчас 10 государств. Но на совместном фото лидеры 9 стран. Молдова уже который раз не участвует. Боится покидать очередь в ЕС. Хотя стоит в гордом одиночестве между Сциллой и Харибдой. Западные партнеры пытаются помешать единству Содружества. Всего во Дворце 280 помещений. Но первым лицам хватило и двух залов. Узкий состав прошел в роскошном зале церемоний.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они необходимы, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира. Поэтому наша сегодняшняя цель не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия.
Государства и союзы испытываются новым переделом мира. Чтобы в этой глобальной вакханалии голос СНГ звучал весомее, белорусский лидер выложил на стол квартет предложений. Этакую пирамиду приоритетов – минский катехизис для Содружества. Основа – безопасность, экономика, международное позиционирование, но при этом сохранение культурного разнообразия.
Александр Лукашенко:
Абсолютный приоритет – это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Подробности.
Позже свои подписи лидеры стран поставят под программами сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах и концепцией военного сотрудничества.
Сардэчна запрашаем! Вот как встречали Лукашенко в солнечном Таджикистане.
Президент пригласил политиков и экспертов из стран Содружества активнее участвовать в Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Наша столица принимает ее уже в третий раз. Это независимая площадка, где звучат самые здравые мнения для обеспечения континентальной безопасности. ОБСЕ девальвирована своей предвзятостью. А в Минске готовы к честному диалогу.