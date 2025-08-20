Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнёра

В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран принимают последовательные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества. Ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность. Так охарактеризовал взаимодействие Беларуси и Ирана Александр Лукашенко. Переговоры лидеров завершились принятием совместного заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава нашего государства, серьезным подспорьем для расширения торгово-экономических отношений стало взаимодействие на международных площадках. Таких, как ШОС, ЕАЭС, БРИКС. Александр Лукашенко поблагодарил иранского лидера за содействие Беларуси в получении статуса страны-партнера БРИКС. В свою очередь Масуд Пезешкиан отметил общие позиции и взгляды на вопросы мирового значения. А также выразил благодарность белорусскому Президенту за позицию, занятую касательно ударов США по Тегерану. Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома – отметил Александр Лукашенко по итогу переговоров. Прежде состоялось подписание совместного заявления лидеров двух стран, а также 12 соглашений и меморандумов между профильными ведомствами. Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее. Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня с моим коллегой провели весьма содержательные переговоры и достигли очень, как я ощущаю и чувствую, хороших сдвигов в наших отношениях. Хорошим итогом этих сдвигов будет, если мы в ближайшее время, как договорились с Президентом, подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве. Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем. В выстраивании диалога мы всегда исходим из принципа взаимного доверия и обязательно учитываем интересы друг друга. Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера не только в Азиатском регионе, но и на международной арене в целом. Белорусская сторона нацелена на планомерное выполнение дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном до 2026 года. Мы договорились с Президентом по инициативе наших министерств иностранных дел, что мы еще раз в ближайшее время проревизируем основные положения нашей дорожной карты. То, что для нас очень актуально и нужно, мы оставим и будем непременно исполнять.