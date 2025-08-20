Александр Лукашенко – Президенту Ирана: мы всё делаем на благо двух стран

Белорусский лидер Александр Лукашенко в среду, 20 августа, проводит переговоры Дворце Независимости с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

Прием высокого гостя начался с торжественной встречи с участием роты почетного караула. Во внутреннем дворе Дворца Независимости прозвучали гимны двух государств, а после Президенты сделали совместные фотографии.

Во время переговоров в узком составе Александр Лукашенко заявил о готовности нашей страны сотрудничать с Ираном по всем направлениям: от продовольственного до военно-технического. Президент Беларуси обозначил, что «мы не дружим против кого-то, а делаем все во благо народов двух стран».

Лидер Ирана в свою очередь заявил, что рад приехать в Беларусь и обсуждать здесь вопросы развития двусторонних отношений. Масуд Пезешкиан обратил внимание, что у нашей страны и Ирана общие взгляды на вопросы мирового значения.

Фото: president.gov.by