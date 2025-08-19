Переговоры на высшем уровне! Какие вопросы поднимут лидеры Беларуси и Ирана на предстоящей встрече?
Президент Ирана сегодня, 19 августа, прибывает в Беларусь с официальным визитом. Борт №1 из Тегерана ожидают в Минске в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 августа запланированы переговоры на высшем уровне. Встреча двух президентов Александра Лукашенко и Масуда Пезешкиана пройдет во Дворце Независимости. Лидеры по традиции официальных визитов пообщаются сначала в узком, затем в расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов. Именно они помогут наметить новые векторы в партнерстве двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко проведет переговоры с Президентом Ирана 20 августа в Минске.
Какие же вопросы обсудят Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан? Первое и главное, разумеется, экономический блок – торговля, инвестиции, промышленная кооперация – все то, что приносит прибыль и взаимную выходу в межгосударственном партнерстве. И здесь у Минска и Тегерана потенциал действительно немалый.
Второй блок тем в поле зрения лидеров – то, что на перспективу, и то, что принесет дивиденды в будущем – это совместные инициативы в науке, технологиях и образовании. Ну и, наконец, мировая повестка – взаимодействие Минска и Тегерана в рамках международных структур – таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН – здесь у нас немало точек сближения.
Но самый важный тезис на старте официального визита в Беларусь Масуда Пезешкиана, который всего год занимает должность Президента, то, что Минск и Тегеран вовсе не начинают отношения с чистого листа. И тому подтверждение – частота и регулярность контактов на высшем уровне.
Итак, сентябрь 21-го и сентябрь 22-го – кулуарное общение Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси (трагически погибшего в 24-м) на полях саммитов ШОС – сначала в Душанбе, затем в Самарканде. И, как показывает практика, именно такое неформальное общение лидеров порой бывает наиболее продуктивным. Ну а в марте 23-го состоялся визит главы белорусского государства в Тегеран. Именно те переговоры пресса назвала переломными. По итогам общения лидеры подписали дорожную карту сотрудничества, а санкции назвали «временем больших возможностей».
И это был третий в истории двусторонних отношений визит белорусского лидера в Иран. Предыдущие состоялись в 2006-м и 1998-м. Президент Ирана прилетал до этого в Беларусь дважды – 2004 и 2007 годах. Да и с нынешним лидером Исламской Республики – Масудом Пезешкианом – наш Президент отлично знаком. В октябре прошлого года главы государств весьма продуктивно пообщались на полях саммита БРИКС в Казани.
Иными словами, у Минска и Тегерана весьма внушительный политический бэкграунд, что, безусловно, станет отличной основой для очередного раунда переговоров на высшем уровне уже завтра. Действительно, у Минска и Тегерана огромный потенциал для развития отношений по самым разным направлениям. И именно это, безусловно, станет предметом детальных переговоров двух лидеров. Но прежде повнимательнее посмотрим на это огромное государство в Юго-Западной Азии. С Беларусью его разделяет 3 тысячи километров. Но что у нас общего.
Данилович: Беларусь и Иран стремятся к построению многополярного, справедливого мироустройства.
Первое, что бросается в глаза – наши государственные флаги в схожей цветовой гамме – красный, зеленый, белый. А иранский девиз, который начинается со слова «независимость» – подчеркивает то, что у нас весьма схожие приоритеты. Итак, Иран – четвертая по объемам ВВП экономика в исламском мире и вторая в регионе. А во всей Азии Иран уступает только таким гигантам, как Китай, Япония, Индия, Индонезия и Республика Корея. К тому же государство обладает невероятно выгодным географическим положением, находясь на перекрестке мировых торговых путей. Помножим это на крупнейшие запасы природного газа и нефти (а здесь у Ирана второе место в мире среди стран опек), а также современные технологии переработки – потенциал колоссальный.
То, что, безусловно, сближает Минск и Тегеран – санкции. И вспомним визит нашего Президента в Тегеран в 23-м, лидеры тогда об этом тоже говорили. Против Ирана много лет действует политика ограничений, и у государства колоссальный опыт противодействия рестрикциям. К тому же у Беларуси и Ирана схожий взгляд на мировую повестку. У нас много «точек соприкосновения» в международном формате. Например, Евразийский союз, где, напомним, Минск в этом году председательствует – у Тегерана теперь статус наблюдателя. Конечно, БРИКС – организация, на пути к которой Беларусь строит собственную дорогу, Иран здесь – полноправный член, и его опыт нам будет кстати. И, безусловно, ШОС. Здесь Минск и Тегеран действовали практически синхронно, став полноправными членами клуба единомышленников с интервалом ровно в год.