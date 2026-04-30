Новости по тегу #Масуд Пезешкиан

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в регионе Персидского залива.
Пезешкиан: Тегеран не будет наносить удары по соседним странам первым.
Больше говорили об экономике, торговом и мирном сотрудничестве. Минск считал и считает Тегеран важным экономическим и политическим партнером. Александр Лукашенко со своим коллегой провел переговоры в узком и широком формате.
«Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию», – отметил белорусский Президент.
А также Президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение в прекрасную Беларусь.
«В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества», – уверен белорусский лидер.
«Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны, населения, до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю, здесь нет никаких секретов, мы не дружим против кого-то, мы все делаем на благо наших народов, иранского и белорусского народа».
«Белорусская сторона нацелена на планомерное выполнение дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном до 2026 года».
«Уважаемые иранские друзья, наше сотрудничество – фундамент для стратегического партнерства, вклад в стабильность в этом неспокойном мире».
Лидер Ирана в свою очередь заявил, что рад приехать в Беларусь и обсуждать здесь вопросы развития двусторонних отношений.
«Мы не дружим против кого-то. Мы все делаем на благо наших народов – иранского и белорусского».
Тегеран принял такое решения до момента, когда будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков.
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