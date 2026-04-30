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Новости по тегу #Масуд Пезешкиан

Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана
30 апреля 2026 13:35

Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана

Президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за атаки по ним
07 марта 2026 12:08

Президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за атаки по ним

«Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем!» Главное из встречи Лукашенко и Пезешкиана
24 августа 2025 17:19

«Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем!» Главное из встречи Лукашенко и Пезешкиана

Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома – Лукашенко
20 августа 2025 17:57

Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома – Лукашенко

Пезешкиан: хочу поблагодарить вас за твёрдую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль
20 августа 2025 17:00

Пезешкиан: хочу поблагодарить вас за твёрдую позицию во время того, как нас атаковали США и Израиль

Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»
20 августа 2025 16:44

Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг»

Лукашенко – Пезешкиану: вы были и остаётесь нашими друзьями
20 августа 2025 16:35

Лукашенко – Пезешкиану: вы были и остаётесь нашими друзьями

Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнёра
20 августа 2025 11:05

Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнёра

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее
20 августа 2025 10:49

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее

Александр Лукашенко – Президенту Ирана: мы всё делаем на благо двух стран
20 августа 2025 08:07

Александр Лукашенко – Президенту Ирана: мы всё делаем на благо двух стран

Лукашенко – Пезешкиану: мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет
20 августа 2025 07:57

Лукашенко – Пезешкиану: мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
02 июля 2025 08:16

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ