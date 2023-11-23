Лукашенко: «Мы готовы к подписанию документов». В Минске подвели итоги саммита ОДКБ
ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ.
На пленарном заседании главы государств наметили приоритетные треки на будущий год. Координатор реализации – Казахстан. Черед Астаны председательствовать в ОДКБ.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Хотел бы вновь выразить благодарность белорусской стороне и, конечно же, лично уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко. Предлагаем сфокусировать деятельность Организации на следующих приоритетных, на наш взгляд, направлениях. Первое, сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года.
Итоги подведены, документы изучены. Осталось соблюсти протокол.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Наша работа в ОДКБ не началась и закончилась вот здесь, в Минске, 2 часа назад. Это огромный спектр проблем, который мы рассматривали в течение года. Но, как я сказал, а сегодня, встретившись, дали оценки и подвели итоги этого года. Поэтому, уважаемые друзья, традиционно как председательствующая сторона еще раз хочу поприветствовать всех вас в столице Беларуси в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности. По данному пункту повестки дня мы не предусматривали обмен мнениями, но, чтобы уже быть абсолютными демократами, хочу задать вопрос: кто хотел бы высказать свои пожелания, кратко выступить или задать вопрос? Нет таких. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то традиционно опять же мы готовы к подписанию документов.
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