Лукашенко: «Мы готовы к подписанию документов». В Минске подвели итоги саммита ОДКБ

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. На пленарном заседании главы государств наметили приоритетные треки на будущий год. Координатор реализации – Казахстан. Черед Астаны председательствовать в ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Хотел бы вновь выразить благодарность белорусской стороне и, конечно же, лично уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко. Предлагаем сфокусировать деятельность Организации на следующих приоритетных, на наш взгляд, направлениях. Первое, сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Итоги подведены, документы изучены. Осталось соблюсти протокол.