На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?

Угрозы со стороны НАТО, попытки вмешательства Запада во внутренние дела и политику интеграционных объединений, противодействие информационному шантажу – все это стало сегодня главной темой обсуждения между представителями ОДКБ. Она объединяет шесть стран: Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Общее население которых почти 200 миллионов человек.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий. И призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности. Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах-членах Организации и готовы к защите своих интересов. В текущем году нам предстоит большая работа по реализации практической деятельности координационного совета по вопросам обеспечения биологической безопасности наших государств.