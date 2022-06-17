На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?

Алгоритм поведения в кризисной ситуации обсудили секретари совбезов ОДКБ на встрече в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алгоритм поведения в кризисной ситуации обсудили секретари совбезов ОДКБ на встрече в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угрозы со стороны НАТО, попытки вмешательства Запада во внутренние дела и политику интеграционных объединений, противодействие информационному шантажу – все это стало сегодня главной темой обсуждения между представителями ОДКБ. Она объединяет шесть стран: Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Общее население которых почти 200 миллионов человек.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий. И призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности. Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах-членах Организации и готовы к защите своих интересов. В текущем году нам предстоит большая работа по реализации практической деятельности координационного совета по вопросам обеспечения биологической безопасности наших государств.
Также на встрече подведены итоги заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств ОДКБ, которое состоялось в пятницу, 17 июня, в Ереване.