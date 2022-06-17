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На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?

17 июня 2022 15:56
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Алгоритм поведения в кризисной ситуации обсудили секретари совбезов ОДКБ на встрече в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?-1

Угрозы со стороны НАТО, попытки вмешательства Запада во внутренние дела и политику интеграционных объединений, противодействие информационному шантажу – все это стало сегодня главной темой обсуждения между представителями ОДКБ. Она объединяет шесть стран: Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Общее население которых почти 200 миллионов человек.  

На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:  
Мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий. И призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности. Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах-членах Организации и готовы к защите своих интересов. В текущем году нам предстоит большая работа по реализации практической деятельности координационного совета по вопросам обеспечения биологической безопасности наших государств.  

На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?-7

Также на встрече подведены итоги заседания Комитета секретарей Советов безопасности государств ОДКБ, которое состоялось в пятницу, 17 июня, в Ереване.

# ОДКБ # Станислав Зась # Фотофакт

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