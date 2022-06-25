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Официальных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина ожидают в Санкт-Петербурге

25 июня 2022 10:36
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Беларусь и Россия 25 июня отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями (подробнее здесь). Лидеры Беларуси и России смогут лично поздравить друг друга и обсудить перспективы взаимодействия между нашими странами. В Санкт-Петербурге ожидают официальных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Днями ранее президенты общались неформально в подмосковной резиденции «Завидово». А накануне, 24 июня, глава нашего государства прибыл в северную столицу России, где Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Петербурга.

Официальных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина ожидают в Санкт-Петербурге-1

Во время встречи Президент озвучил планы Беларуси по переориентированию перевалки около 20 миллионов тонн грузов в местные порты из-за санкционных ограничений со стороны западных партнеров. Кроме того, Президент уверен, что работа с Петербургом может ускорить достижение общей цели и помочь вывести взаимодействие наших стран на качественно новый уровень.

Лукашенко: «Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике». Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Беглов # Владимир Путин # Фотофакт

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