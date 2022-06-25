Официальных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина ожидают в Санкт-Петербурге

Беларусь и Россия 25 июня отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями (подробнее здесь). Лидеры Беларуси и России смогут лично поздравить друг друга и обсудить перспективы взаимодействия между нашими странами. В Санкт-Петербурге ожидают официальных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Днями ранее президенты общались неформально в подмосковной резиденции «Завидово». А накануне, 24 июня, глава нашего государства прибыл в северную столицу России, где Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Петербурга.