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Президент Беларуси находится в России. Официальная часть встречи с Владимиром Путиным запланирована на 25 июня

24 июня 2022 07:31
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Президент Беларуси находится с визитом в России. У Александра Лукашенко запланирована большая программа с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 и 24 июня – неформальное общение лидеров в государственной резиденции президента России «Завидово». Официальная часть запланирована на завтра. Встреча лидеров двух стран пройдет в Санкт-Петербурге 25 июня.

Президент Беларуси находится в России. Официальная часть встречи с Владимиром Путиным запланирована на 25 июня-1

Примечательно, что именно в этот день исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Россией. Сейчас межгосударственные отношения отличает тесная экономическая интеграция, а выдерживать беспрецедентное давление извне получается только благодаря тесной союзной поддержке.

Напомним, эта встреча глав государств проходит в преддверии Форума регионов Беларуси и России. В 2022 году интеграционной площадкой станет Гродно.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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