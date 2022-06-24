Президент Беларуси находится в России. Официальная часть встречи с Владимиром Путиным запланирована на 25 июня

Президент Беларуси находится с визитом в России. У Александра Лукашенко запланирована большая программа с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 и 24 июня – неформальное общение лидеров в государственной резиденции президента России «Завидово». Официальная часть запланирована на завтра. Встреча лидеров двух стран пройдет в Санкт-Петербурге 25 июня.

Примечательно, что именно в этот день исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Россией. Сейчас межгосударственные отношения отличает тесная экономическая интеграция, а выдерживать беспрецедентное давление извне получается только благодаря тесной союзной поддержке.

Напомним, эта встреча глав государств проходит в преддверии Форума регионов Беларуси и России. В 2022 году интеграционной площадкой станет Гродно.