Губернатор Санкт-Петербурга – Лукашенко: «Правильную политику вы провели в отношении промышленности и медицины»

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Александр Григорьевич, добро пожаловать в Санкт-Петербург, я рад нашей встрече. Спасибо, что вы нашли время для этой встречи, потому что для меня это тоже важно. Я вспоминаю нашу с вами встречу в Минске, ваш радушный прием. И спасибо за те поручения, которые вы давали правительству республики – это имеет свои, очень существенные, результаты. Но прежде всего, знаете, я еще раз убедился, какую правильную политику вы провели в отношении промышленности и медицины. На сегодня не только сохранили промышленность, которая была всегда в Беларуси самой передовой, еще прибавили компетенции. Сегодня такие компетенции у промышленности, что она конкурентоспособна на мировых рынках. И мы, в соответствии с этим, очень много покупаем. И работаем с промышленностью, медициной.