Прямой эфир

Что обсуждали 21 июня на заседании Евразийского межправсовета? Подводим итоги встречи

21 июня 2022 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику. Ряд совместных решений на пути интеграции и противостоянию санкционной войне приняли 21 июня на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Удалось ли вывести общую формулу дальнейшего благополучия жителей государств союза?  

Итоги встречи в материале Александры Кочан.  

Что обсуждали 21 июня на заседании Евразийского межправсовета? Подводим итоги встречи-1

Важный вопрос – углубление промкооперации и импортозамещения. Карта индустриализации ЕАЭС уже в работе. Сегодня необходимо активнее продвигать наиболее успешные проекты в высокотехнологичных отраслях экономики, подтягивать малый и средний бизнес, тем самым создавать эффективные евразийские корпорации. Для этого создается специальная комиссия по импортозамещению. Активируется и работа по упрощению грузоперевозок.  

Что обсуждали 21 июня на заседании Евразийского межправсовета? Подводим итоги встречи-4

Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана:  
Несмотря на непростую мировую экономическую ситуацию, наблюдается рост торговли стран ЕАЭС. В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества государств-участников ЕАЭС, заслушаны доклады комиссии о текущем состоянии, о перспективах развития интегрированной информационной системы союза, о создании и развитии транспортной инфраструктуры ЕАЭС в направлениях восток-запад и север-юг. В том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».  

Товарооборот на площадке ЕАЭС вырос на 10 %, такой показатель страны демонстрируют в первые месяцы 2022 года. А промышленное импортозамещение на территории ЕАЭС может достигнуть 70 миллиардов долларов. Поэтому специалисты заключают: экономический союз выстраивает новую архитектуру работы.

Что обсуждали 21 июня на заседании Евразийского межправсовета? Подводим итоги встречи-7

Нынешнее заседание Евразийского межправительственного совета стало 31-м с начала работы ЕАЭС и вторым в текущем году. Уже в августе состоится очередная встреча премьер-министров. Она пройдет в Кыргызстане, вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.  

Читайте также:  

Определены правила рынка ЕАЭС по некоторой продукции. Игорь Петришенко рассказал подробности  

Мишустин про ЕАЭС: главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают граждане наших стран  

Михаил Мясникович: «Той глобализации, к которой мы уже привыкли, не будет»  

# ЕАЭС # Александра Качан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?
17 июня 2022 15:56

На встрече ОДКБ обсудили алгоритм поведения в кризисной ситуации. Как противостоять информационному шантажу?

«Наш Президент выводы сделал ещё тогда». На какой ошибке Януковича учился Лукашенко?
16 июня 2022 20:45

«Наш Президент выводы сделал ещё тогда». На какой ошибке Януковича учился Лукашенко?

Лукашенко: великий Китай и огромная Индия будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира
16 июня 2022 10:24

Лукашенко: великий Китай и огромная Индия будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира