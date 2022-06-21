Что обсуждали 21 июня на заседании Евразийского межправсовета? Подводим итоги встречи

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику. Ряд совместных решений на пути интеграции и противостоянию санкционной войне приняли 21 июня на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Удалось ли вывести общую формулу дальнейшего благополучия жителей государств союза?

Важный вопрос – углубление промкооперации и импортозамещения. Карта индустриализации ЕАЭС уже в работе. Сегодня необходимо активнее продвигать наиболее успешные проекты в высокотехнологичных отраслях экономики, подтягивать малый и средний бизнес, тем самым создавать эффективные евразийские корпорации. Для этого создается специальная комиссия по импортозамещению. Активируется и работа по упрощению грузоперевозок.

Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана:

Несмотря на непростую мировую экономическую ситуацию, наблюдается рост торговли стран ЕАЭС. В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества государств-участников ЕАЭС, заслушаны доклады комиссии о текущем состоянии, о перспективах развития интегрированной информационной системы союза, о создании и развитии транспортной инфраструктуры ЕАЭС в направлениях восток-запад и север-юг. В том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Товарооборот на площадке ЕАЭС вырос на 10 %, такой показатель страны демонстрируют в первые месяцы 2022 года. А промышленное импортозамещение на территории ЕАЭС может достигнуть 70 миллиардов долларов. Поэтому специалисты заключают: экономический союз выстраивает новую архитектуру работы.