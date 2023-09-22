Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

К слову о кормах, страна у нас небольшая. Любой ресурс – полезный и ценный, им нужно грамотно распоряжаться. Ну не можем мы себе позволить его разбазаривать. Важно делать все, чтобы сохранить имеющееся. Этот тезис обсуждали на конкретном примере откорма скота. Если нет возможности его обеспечить у себя, значит, нужно найти место, где это смогут сделать. А не просто загубить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должна быть система, схема определенная. Вот тут плохо, не смогут – отсюда забираем столько голов и везем туда. Отсюда сейчас добавляем кормов, концентратов и прочее, чтобы рацион был более полноценный. То есть это все надо предусмотреть. А Кремко накормит скот, он накормит. Туда надо ехать отдохнуть. Посидеть сейчас на краю этого сада, он еще, наверное, не все яблоки там убрал. Посидеть, отдохнуть. Туда больше нечего ехать. К примеру. И таких немало. А вот эти надо взять на контроль. Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

То есть здесь надо везде считать, чтобы этот рост был экономически и окупался, а не любой ценой? Александр Лукашенко:

Если вы считаете, что не надо излишне кормить скот, то не кормите.

Владимир Караник:

Вопрос не в этом, у нас то гидропоника, то пророщенное зерно, то еще что-то. Здесь должна быть именно разумность и четкая экономика. И повышать экономически обоснованные удои. Мы надеемся, что в этом году мы семь тысяч все-таки перевалим и это будет экономически рентабельно. Александр Лукашенко:

Ну, смотри сам – гидропоника там, пророщенное зерно, пивом ты будешь поить этих быков. Владимир Караник:

Я про то, что без излишеств. Александр Лукашенко:

Я же не настаиваю. Главное, чтобы был результат. А главные результаты – это деньги, которые даже самые успешные государства мира сегодня тратят на безопасность. А мы? К вопросу о том, что говорилось выше. Еще один отрезвляющий фрагмент сегодняшнего мужского разговора.