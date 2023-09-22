Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского
Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
К слову о кормах, страна у нас небольшая. Любой ресурс – полезный и ценный, им нужно грамотно распоряжаться. Ну не можем мы себе позволить его разбазаривать. Важно делать все, чтобы сохранить имеющееся. Этот тезис обсуждали на конкретном примере откорма скота. Если нет возможности его обеспечить у себя, значит, нужно найти место, где это смогут сделать. А не просто загубить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должна быть система, схема определенная. Вот тут плохо, не смогут – отсюда забираем столько голов и везем туда. Отсюда сейчас добавляем кормов, концентратов и прочее, чтобы рацион был более полноценный. То есть это все надо предусмотреть. А Кремко накормит скот, он накормит. Туда надо ехать отдохнуть. Посидеть сейчас на краю этого сада, он еще, наверное, не все яблоки там убрал. Посидеть, отдохнуть. Туда больше нечего ехать. К примеру. И таких немало. А вот эти надо взять на контроль.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
То есть здесь надо везде считать, чтобы этот рост был экономически и окупался, а не любой ценой?
Александр Лукашенко:
Если вы считаете, что не надо излишне кормить скот, то не кормите.
Владимир Караник:
Вопрос не в этом, у нас то гидропоника, то пророщенное зерно, то еще что-то. Здесь должна быть именно разумность и четкая экономика. И повышать экономически обоснованные удои. Мы надеемся, что в этом году мы семь тысяч все-таки перевалим и это будет экономически рентабельно.
Александр Лукашенко:
Ну, смотри сам – гидропоника там, пророщенное зерно, пивом ты будешь поить этих быков.
Владимир Караник:
Я про то, что без излишеств.
Александр Лукашенко:
Я же не настаиваю. Главное, чтобы был результат.
А главные результаты – это деньги, которые даже самые успешные государства мира сегодня тратят на безопасность. А мы? К вопросу о том, что говорилось выше. Еще один отрезвляющий фрагмент сегодняшнего мужского разговора.
Александр Лукашенко:
Слушайте, видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда? Тяжелейший вопрос. Новые, эти «вагнеровцы», сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война. И я думаю: как этому противостоять? Такой вариант есть, такой и такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю: мелиорацию ему проводить, обрабатывать, новые земли вводить? Вы сейчас не можете обработать то, что есть. Или бороться с этими беспилотниками? Страшное оружие – вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже. Поэтому я просто вам намекаю на то, мы будем поддерживать, будем помогать, но деньги закапывать в землю просто так не будем. И дело иметь с теми, кто работать из вас не хочет, мы тоже не будем. Не потому что я злой человек, потому что другого нет пути. Надо сохранить страну. Второе, еще удивляюсь, как нам удается – вокруг бушует все – сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства. Как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли даже в богатых странах. Возьмите, Польшу, ах, Польша! Ну и что Польша? Вот Юрий Витольдович и Владимир Степанович там рядом, они знают – ну, что Польша? Так это же американцы вваливают бешеные деньги. Евросоюз, они бы задержали там, около 100 миллиардов евро не выдали Польше на поддержку ей. Просто дотации. И плохо.
И собачиться начали с Украиной. Наконец-то Зеленскому показали, что ура-ура, как горбе-горбе Горбачеву. А вот сейчас никому не нужен. И вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали. Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке – никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем от этих бешеных политиков Польши, что от них ждать. Поэтому, вы поймите, денег лишних нет. И за каждую копейку будет спрос. Я не говорю, что мы там что-то не сделаем. Ни одна страна старье из-под забора не берет, не восстанавливает и снова не продает. Как тракторы, комбайны, как мы это делаем. Мы рачительные люди, но сегодня, мужики, этого мало. И я не требую от вас космоса в сельском хозяйстве. Вот ликвидируйте те узкие места, которые сегодня есть. Решите те проблемы, которые на поверхности. И для нашего поколения с вами будет достаточно. Если пообещали – делайте.
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