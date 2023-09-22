Почему поругались Польша и Украина? Кирилл Казаков объяснил суть конфликта

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Многие не очень понимают парадиму тех новостей, которые поступают из той же самой Украины и Польши. Из-за чего Украина и Польша сейчас поругались? Из-за продуктов питания, из-за зерна. То есть Украине свои продукты питания некуда поставить, естественно, они просто будут здесь сгнивать. С другой стороны, Польша делает все возможное, чтобы поддержать своих фермеров. И ни о каком союзничестве здесь речи не идет. Украина подает какую-то большую кляузу в ВТО, потому что им не помогает якобы Польша. Польша в этот же момент получает запрет на ввоз своих продуктов питания в Украину, то есть если мы говорим о том, что продукты питания становятся оружием, если мы говорим о том, что зерновая сделка – это же ведь тоже о продуктах питания, то когда Президент собирает совещание по животноводству, давайте говорить, это фактически второе оружие. Потому что если мы себя сейчас обеспечиваем хлебом и молоком, а еще и пресной водой, что даже фантасты писали, что вода в принципе в будущем станет таким же мерилом, как сейчас золото. А сейчас мы говорим о том, что продукты питания у нас есть, а во всем мире они дорожают. И ты правильно говоришь, у нас сейчас есть ситуация, которой мы должны воспользоваться, мы должны больше производить и больше продавать.

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