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Заседание Совета министров юстиции стран СНГ принимает Душанбе

22 сентября 2023 07:15
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Очередное заседание Совета министров юстиции стран, входящих в Содружество Независимых Государств, принимает 22 сентября Душанбе. Оно пройдет под руководством министра юстиции Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета министров юстиции стран СНГ принимает Душанбе-1

Кроме этой республики, участие в мероприятии примут делегации министерств юстиции Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и представители нотариата стран Содружества. В повестке дня десяток тем, в числе которых правовое регулирование некоторых сфер деятельности ведомств, вопросы оказания безвозмездной юридической помощи гражданам, взаимодействия в сфере осуществления административных услуг.

Заседание Совета министров юстиции стран СНГ принимает Душанбе-4

В Беларуси повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования, роли местных органов власти в разрешении их проблем, качеству обеспечения жизнедеятельности, открытости госорганов – внимание на самом высоком уровне. Опыт нашей страны востребован и в рамках Содружества.

# СНГ # Фотофакт

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