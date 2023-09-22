Заседание Совета министров юстиции стран СНГ принимает Душанбе

Очередное заседание Совета министров юстиции стран, входящих в Содружество Независимых Государств, принимает 22 сентября Душанбе. Оно пройдет под руководством министра юстиции Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередное заседание Совета министров юстиции стран, входящих в Содружество Независимых Государств, принимает 22 сентября Душанбе. Оно пройдет под руководством министра юстиции Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме этой республики, участие в мероприятии примут делегации министерств юстиции Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и представители нотариата стран Содружества. В повестке дня десяток тем, в числе которых правовое регулирование некоторых сфер деятельности ведомств, вопросы оказания безвозмездной юридической помощи гражданам, взаимодействия в сфере осуществления административных услуг.
В Беларуси повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования, роли местных органов власти в разрешении их проблем, качеству обеспечения жизнедеятельности, открытости госорганов – внимание на самом высоком уровне. Опыт нашей страны востребован и в рамках Содружества.