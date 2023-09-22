МИД: Беларусь отреагирует на закрытие Латвией пункта пропуска

Новости Беларуси. Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков со стороны ЕС конкретными экономическими мерами. МИД прокомментировал закрытие Латвией пункта пропуска «Силене», назвав это очередным откровенно недружественным политизированным шагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: Неуклюжие попытки официальной Риги обосновать решение о закрытии пункта пропуска интересами укрепления охраны границы не выдерживают никакой критики. Очевидно, что нелегальные мигранты не пользуются официальными пунктами пропуска. А несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы.

Отметили во внешнеполитическом ведомстве, что не услышали от латвийских политиков ни слова об учете интересов собственных граждан, предсказуемом росте очередей автотранспорта на границе, ощутимых потерях для бизнеса. Например, по данным Госпогранкомитета, за прошедшие сутки очередь легкового транспорта, следующего в Евросоюз, увеличилась практически втрое.

На этом фоне в МИД Беларуси призвали власти сопредельного государства отказаться от деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции.