Лукашенко: «Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России»

Экономика – основа отношений между государствами. А спасти и защитить себя в условиях гибридных атак способны лишь мы сами. Об этом 31 марта напомнил Президент Беларуси во время встречи с губернатором Пензенской области России. В эти дни внушительной делегацией гости с визитом в нашей стране. Отметим, в должности главы региона это первая поездка Олега Мельниченко в Беларусь. Хотя с нашей страной он хорошо знаком и имеет связи в разных ее регионах. Тем лучше для двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не переживайте, у нас действительно спокойная ситуация. Да, возбудился тут Запад. Решил нам подкинуть ту подлянку, как у нас, у русских, белорусов, говорят. Не получилось. Не получился тот Майдан, который был совершен в Украине. Вы же знаете цель его. Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. Украина уже там вроде была. Беларусь надо было рядом поставить. У них здесь не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают: вот не получилось, надо как-то все это перевернуть. 2020 год нас многому научил. И вас тоже 2021 год, а может быть, и 2020-й. Вот этот горький опыт пережитого нами за последние два года дает нам возможность не потерять ориентацию на будущее. Вот эти сложности показали нам, кто есть кто. Подтолкнули нас действовать в том направлении, в котором надо было действовать давно. Даже после распада Советского Союза.

А раз выводы сделаны и маски сорваны, самое время взглянуть на тех, кто все это время был рядом, наверстать упущенное и создать задел на будущее.

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