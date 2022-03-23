Белорусский МИД высылает из страны часть украинских дипломатов

Новости Беларуси. Белорусский МИД предложил некоторым украинским дипломатам покинуть нашу страну в течение 72 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого, внешнеполитическим ведомством принято решение о закрытии Генконсульства Украины в Бресте.

Таким образом, украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника. Процедура сокращения иностранной дипмиссии соответствует Венской конвенции.

Решение Минска – вынужденный шаг. На протяжении нескольких лет фиксировались многочисленные недружественные действия со стороны Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Беларусью, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми. Украинские власти даже начали открыто вмешиваться во внутренние дела нашей страны.