Белорусский МИД высылает из страны часть украинских дипломатов
Новости Беларуси. Белорусский МИД предложил некоторым украинским дипломатам покинуть нашу страну в течение 72 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого, внешнеполитическим ведомством принято решение о закрытии Генконсульства Украины в Бресте.
Таким образом, украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника. Процедура сокращения иностранной дипмиссии соответствует Венской конвенции.
Решение Минска – вынужденный шаг. На протяжении нескольких лет фиксировались многочисленные недружественные действия со стороны Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Беларусью, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми. Украинские власти даже начали открыто вмешиваться во внутренние дела нашей страны.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
На этом фоне нам было также известно о деятельности ряда сотрудников посольства и Генерального консульства Украины в Республике Беларусь, не совместимой с дипломатическим статусом, активность этой деятельности нарастала.
Украинский народ при любых обстоятельствах был и остается для нас братским, а Украина – соседкой. Именно этот постулат и расчет на благоразумие лежал всегда в основе сдержанной реакции белорусской стороны. Поэтому в связи с текущей кризисной ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь из Украины, пребывании и последующего выезда из Республики Беларусь до 15 апреля текущего года включительно как украинцев, естественно, так и граждан других иностранных государств, пытающихся покинуть зону боевых действий через нашу страну.
Что касается белорусского диппредставительства в Украине, МИД не принимал решение о закрытии своего посольства в Киеве.