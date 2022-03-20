Посол Беларуси в Японии: «От санкций уже страдают японские бизнесмены»

Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и Японии в последнее время все не гладко. Это азиатское государство присоединилось к западным санкциям против нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, ведущая:

И хотелось бы понять, как восстановить симметрию во взаимодействии. Не хуже, чем у Фудзиямы – эта гора считается природным эталоном соразмерности. Своим мнением на этот счет с нашей программой поделился посол Беларуси в Японии.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:

Совсем недавно мы наблюдали стремление правительства Японии и парламентариев к сотрудничеству с нашей страной. Позитивно развивались экономические, молодежные, культурные, научные и спортивные проекты. Существенного прогресса удалось достичь в развитии взаимодействия белорусских и японских регионов и городов. Однако сегодня видим, как японская сторона без оглядки на долгую историю двусторонней дружбы вводит неоправданные санкции. Это незаслуженные действия по отношению к белорусскому народу, который всегда выступал за дипломатическое урегулирование конфликтов. Эта ситуация, конечно, отбросила наши отношения назад. Сейчас мы проводим множество встреч с представителями партий, общественных объединений, а также простыми гражданами, надеясь, что эта турбулентность двустороннего взаимодействия окажется временным явлением. Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол. Читайте здесь. Беларусь и Япония имеют глубокие исторические связи. Наш соотечественник, первый консул Российской Империи на Хоккайдо, Иосиф Гошкевич, практически 200 лет назад знакомил Японию со славянской культурой, традициями. Его супруга Елизавета работала в госпитале и помогала японцам. Именно на Хоккайдо, где особенно заметно наследство семьи Гошкевичей, мы недавно открыли офис Почетного консула Республики Беларусь.

Долгое время белорусские и японские ученые проводили совместные исследования последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти знания, безусловно, стали незаменимыми при ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1. Между нашими странами активно развивался молодежный обмен. Дети из пострадавших регионов Японии по приглашению главы государства проходили оздоровление в лагере «Зубренок». Ранее белорусские дети посещали Японию и проводили там каникулы по приглашению японских друзей. И действительно, раньше японцы не так хорошо знали Беларусь, просили показать страну на карте, рассказать о ней. Но со временем жители Страны восходящего солнца узнали нашу страну. Многие посетили ее и насладились нашей природой. Многие следили за успехами наших спортсменов. Особенно известны в Японии наши грации, а также мастера балета. Сегодня Япония как член группы стран «Большой семерки» движется по отношению к Беларуси в общей канве этого объединения. Однако неприятно, что такие решения принимаются без оглядки на многолетнюю дружбу между двумя народами и имеющиеся экономические и другие связи. От санкций уже страдают японские бизнесмены. К нам поступают обращения от представителей различных слоев японского общества с просьбой способствовать урегулированию этой ситуации.