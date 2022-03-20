Прямой эфир

Россия снимает ряд ограничений с Беларуси. К чему пришли правительства на встрече в Москве?

20 марта 2022 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе придали уверенности новости из Москвы, где прошли переговоры между правительственными делегациями Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дошлифовали договоренности президентов, которые встречались буквально на прошлой неделе. В итоге из Белокаменной наши привезли целый урожай плодотворных решений. И такая слаженность и согласованность буквально по всем пунктам удивила даже белорусского премьера.

Беларусь и Россия усилят кооперацию в Союзном государстве на фоне санкций. Читайте здесь.

Россия снимает ряд ограничений с Беларуси. К чему пришли правительства на встрече в Москве?-1

Россия вводит для белорусских предприятий режим суперблагоприятствования. Речь идет прежде всего о машиностроении и микроэлектронике. По словам Романа Головченко, стороны намерены в ближайшее время отработать взаимные планы поставок, а еще, как отметил белорусский премьер, у российских коллег есть понимание того, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Россией в рамках импортозамещения.

Россия снимает ограничения на импорт нашей продукции. И буквально 19 марта зеленый свет от Россельхознадзора получили белорусские яйца и говядина нескольких производителей. Возобновили ввоз посадочного материала из трех питомников.

Минск рассчитывает на финансовую помощь Москвы. О чем говорили Головченко и Мишустин? Подробнее.

Россия снимает ряд ограничений с Беларуси. К чему пришли правительства на встрече в Москве?-4

Анахронизмом признали и ковидные ограничения на границе. Москва их сняла максимально быстро. Свобода перемещений восстановлена в полном объеме. По мнению экспертов, все это безусловно пойдет на пользу общей торговле и экономике в столь непростое время.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Беларуси в Японии: «От санкций уже страдают японские бизнесмены»
20 марта 2022 17:13

Посол Беларуси в Японии: «От санкций уже страдают японские бизнесмены»

Вадим Елфимов: «Китаю глубоко наплевать на все прощальные инсинуации его невезучих врагов»
20 марта 2022 17:11

Вадим Елфимов: «Китаю глубоко наплевать на все прощальные инсинуации его невезучих врагов»

Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол
19 марта 2022 17:35

Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол