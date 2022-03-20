Россия снимает ряд ограничений с Беларуси. К чему пришли правительства на встрече в Москве?

Беларусь и Россия усилят кооперацию в Союзном государстве на фоне санкций. Читайте здесь .

На неделе придали уверенности новости из Москвы, где прошли переговоры между правительственными делегациями Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дошлифовали договоренности президентов, которые встречались буквально на прошлой неделе. В итоге из Белокаменной наши привезли целый урожай плодотворных решений. И такая слаженность и согласованность буквально по всем пунктам удивила даже белорусского премьера.

Россия вводит для белорусских предприятий режим суперблагоприятствования. Речь идет прежде всего о машиностроении и микроэлектронике. По словам Романа Головченко, стороны намерены в ближайшее время отработать взаимные планы поставок, а еще, как отметил белорусский премьер, у российских коллег есть понимание того, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Россией в рамках импортозамещения.

Россия снимает ограничения на импорт нашей продукции. И буквально 19 марта зеленый свет от Россельхознадзора получили белорусские яйца и говядина нескольких производителей. Возобновили ввоз посадочного материала из трех питомников.