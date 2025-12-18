Делегаты ВНС поделились впечатлениями о Послании Президента народу и Парламенту

Участниками второго заседания VII Всебелорусского народного собрания стали почти 1 200 делегатов. Они представляют все регионы страны – от крупных городов до небольших райцентров и поселков, а также разные возрастные и профессиональные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завтра им предстоит коллегиально утвердить программу социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Это детально проработанный и фактически пошаговый план нашего развития на пятилетку. Принятие этой, по сути, дорожной карты станет для каждого главным итогом ВНС. Ну а сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания делятся с нашими корреспондентами своими комментариями и впечатлениями о Послании Президента народу и Парламенту.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Очень много было вопросов затронуто, в том числе и с сегодняшней составляющей, то, что происходит вокруг нашей страны, в частности, в южной нашей соседке, в Украине, безопасность. И глава государства не единожды подчеркнул, что Республика Беларусь как миролюбивое государство направляет свои усилия на то, чтобы конфликт этот был закончен, завершен. Мы заинтересованы в этом. И мы ожидаем этого. И понимая, зная, что у главы государства сегодня сконцентрирован большой объем информации, которым он располагает, это был определенный сигнал и миру, и, конечно же, в первую очередь парламенту, белорусскому народу, которые сегодня внимательно слушали, убежден, во всех уголочках нашей родной Беларуси. Ну и социальная политика через призму экономики напрямую связана с интересами человека труда.

Андрей Хмель, председатель Гродненского городского исполнительного комитета, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Белорусская продукция всегда оценивается как качественная нашими гражданами, белорусами, конечно, на тех экспортных рынках, куда мы эту продукцию отправляем. Второе – это экономика, это экономика страны, и тезис «купляйце беларускае» – это не просто тезис, он связан именно с экономическими аспектами, потому что выручка наших предприятий – это рабочие места, уровень заработной платы и, безусловно, это налоги, которые платят люди, и это, опять же, социальная политика. На этом завязано все, поэтому это очень важно. И здесь Президент абсолютно прав, он дал конкретный посыл о том, что мы должны двигаться в этом направлении, делать все – и государственные органы, и местные органы власти. Конечно, призыв к населению о том, чтобы поддержать именно своего производителя.