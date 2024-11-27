Лукашенко прибыл в Астану – какие инициативы ждать от ОДКБ и что на повестке саммита?

Астана. Именно отсюда в ближайшие сутки будут приходить главные новости евразийского континента. Пять президентов примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Казахстана. На саммит приглашены также генсеки СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке, безусловно, совместные рецепты реагирования на международные вызовы и угрозы. Силен ли наш коллективный кулак и как вместе ответим на возможные провокации Запада? Ну и, конечно, предстоящий 2025-й – особенный год для государств – членов Организации. Он пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. И это то, что сегодня тоже нас объединяет и делает сильнее. Евгений Пустовой передает из Казахстана.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В аэропорту – бронетехника, в небе – авиация. Отменены занятия в университетах и перекрыты некоторые проспекты. Астана готовится к саммиту ОДКБ. В основном столица Казахстана привычна для этой поры года – огни большого города, снег и запах угля.

Заканчивается год председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности. Кстати, эстафету Астана переняла от Минска. Все по алфавиту. 28 ноября здесь пройдет сессия Совета коллективной безопасности – это высший коллегиальный орган ОДКБ, и состоит он из глав государств. Вместе с тем 28 ноября же здесь состоятся заседания ключевых органов организации. Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, комитет секретарей Советов безопасности. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным уже в Астане. В повестке 30 вопросов, в кейсе для подписания 14 документов и итоговая декларация о единых подходах к ключевым вопросам международной обстановки. Направления для обсуждения – миротворчество, подготовка кадров, научная деятельность.

Основу боевых сил ОДКБ составляют коллективные силы оперативного реагирования и коллективные силы быстрого развертывания. Функционируют и миротворческие силы, состоящие в основном из полицейских соединений. Это более 10 тысяч человек. «Взаимодействие», «Рубеж», «Нерушимое братство» – все это названия периодических совместных учений, маневров, боевого слаживания. Впервые боевые силы показали себя в деле эффективно именно здесь в 2022 году. Тогда Президент Токаев, ссылаясь на «террористические банды, подготовленные за рубежом», запросил помощь коллег по ОДКБ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

С целью усиления координации действий наших сил быстрого реагирования, обеспечения тыла для развертывания этих сил. Также будут вполне такие понятные всем решения, направленные на сохранение исторической памяти, посвященной 80-летию, и будет план соответствующий. Также будут отрабатываться вопросы международного позиционирования нашей Организации, сопряжения деятельности с другими международными объединениями, занимающимися тоже вопросами международной безопасности. Будет ряд решений кадрового характера. Мы идем в ногу со временем, и Организация развивается в духе времени. Вы знаете, что Беларусь – самый горячий сторонник этой Организации. Мы поддержим все решения, которые будут выноситься на обсуждение, на подписание.

А вот в 2010 году Кыргызстану в похожей ситуации помощь не оказали. Тогда такую нерешительность осудил белорусский лидер. Кстати, долгое время ОДКБ не может получить мандат от ООН на проведение миротворческих операций за пределами зоны своей ответственности.