Лукашенко прибыл в Астану – какие инициативы ждать от ОДКБ и что на повестке саммита?
Астана. Именно отсюда в ближайшие сутки будут приходить главные новости евразийского континента. Пять президентов примут участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Казахстана. На саммит приглашены также генсеки СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке, безусловно, совместные рецепты реагирования на международные вызовы и угрозы. Силен ли наш коллективный кулак и как вместе ответим на возможные провокации Запада? Ну и, конечно, предстоящий 2025-й – особенный год для государств – членов Организации. Он пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. И это то, что сегодня тоже нас объединяет и делает сильнее.
Евгений Пустовой передает из Казахстана.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В аэропорту – бронетехника, в небе – авиация. Отменены занятия в университетах и перекрыты некоторые проспекты. Астана готовится к саммиту ОДКБ. В основном столица Казахстана привычна для этой поры года – огни большого города, снег и запах угля.
Заканчивается год председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности. Кстати, эстафету Астана переняла от Минска. Все по алфавиту. 28 ноября здесь пройдет сессия Совета коллективной безопасности – это высший коллегиальный орган ОДКБ, и состоит он из глав государств. Вместе с тем 28 ноября же здесь состоятся заседания ключевых органов организации. Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, комитет секретарей Советов безопасности. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным уже в Астане. В повестке 30 вопросов, в кейсе для подписания 14 документов и итоговая декларация о единых подходах к ключевым вопросам международной обстановки. Направления для обсуждения – миротворчество, подготовка кадров, научная деятельность.
Основу боевых сил ОДКБ составляют коллективные силы оперативного реагирования и коллективные силы быстрого развертывания. Функционируют и миротворческие силы, состоящие в основном из полицейских соединений. Это более 10 тысяч человек. «Взаимодействие», «Рубеж», «Нерушимое братство» – все это названия периодических совместных учений, маневров, боевого слаживания. Впервые боевые силы показали себя в деле эффективно именно здесь в 2022 году. Тогда Президент Токаев, ссылаясь на «террористические банды, подготовленные за рубежом», запросил помощь коллег по ОДКБ.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
С целью усиления координации действий наших сил быстрого реагирования, обеспечения тыла для развертывания этих сил. Также будут вполне такие понятные всем решения, направленные на сохранение исторической памяти, посвященной 80-летию, и будет план соответствующий. Также будут отрабатываться вопросы международного позиционирования нашей Организации, сопряжения деятельности с другими международными объединениями, занимающимися тоже вопросами международной безопасности. Будет ряд решений кадрового характера. Мы идем в ногу со временем, и Организация развивается в духе времени. Вы знаете, что Беларусь – самый горячий сторонник этой Организации. Мы поддержим все решения, которые будут выноситься на обсуждение, на подписание.
А вот в 2010 году Кыргызстану в похожей ситуации помощь не оказали. Тогда такую нерешительность осудил белорусский лидер. Кстати, долгое время ОДКБ не может получить мандат от ООН на проведение миротворческих операций за пределами зоны своей ответственности.
Помимо военной составляющей, ОДКБ борется с трансграничной преступностью, наркотрафиком, занимается укреплением общих границ. В частности, таджико-афганской. К повестке завтрашнего саммита. За скучным определением – обмен мнениями о текущих вызовах в регионе коллективной безопасности – стоят очень важные вопросы безопасности в нашем регионе. Подведут итоги сотрудничества, а также обсудят планы по совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Евгений Пустовой:
Традиционно, как и на других интеграционных площадках, не ожидается армянской делегации, но Пашинян пообещал не препятствовать подписанию достигнутых ранее договоренностей. Между тем, 28 ноября ожидается подписание документа об укреплении союзнических отношений.