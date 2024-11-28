«По своей мощи сопоставимо с ядерным». Лукашенко оценил российскую систему «Орешник»

Из главного. Первое – в мире нет аналогов российскому «Орешнику», второе – в случае его массированного применения мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Российские журналисты поспешили расспросить об этом нашего Президента.

Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК:

Президент России только что очень детально, подробно рассказал о новой системе «Орешник». На ваш взгляд, тех, кто довел практически мир и поставил на грань третьей мировой войны, это вообще должно охладить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Правда, уже нет единой линии, все пошло вразнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным. Но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Поэтому такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется.

– Но и для безопасности Союзного государства, да?

– Это естественно. Я тут старшему брату пошутил, говорю: места дислокации готовы. Когда? Подумаем.