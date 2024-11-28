«По своей мощи сопоставимо с ядерным». Лукашенко оценил российскую систему «Орешник»

Саммит ОДКБ и его повестка спровоцировали настоящий информационный бум в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко предложил серьезно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.
Саммит ОДКБ и его повестка спровоцировали настоящий информационный бум в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко предложил серьезно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.
Порталы пестрят громкими заголовками, среди которых «Россия начала серийное производство «Орешника». О новом ракетном комплексе на встрече в узком составе подробно рассказал Владимир Путин.
Лукашенко: «Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия». Подробности.
Из главного. Первое – в мире нет аналогов российскому «Орешнику», второе – в случае его массированного применения мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Российские журналисты поспешили расспросить об этом нашего Президента.
Павел Зарубин, политический обозреватель ВГТРК:
Президент России только что очень детально, подробно рассказал о новой системе «Орешник». На ваш взгляд, тех, кто довел практически мир и поставил на грань третьей мировой войны, это вообще должно охладить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так уже охладило. Это же мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Правда, уже нет единой линии, все пошло вразнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись. Но оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным. Но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Поэтому такое воздействие сильное на так называемое мировое сообщество, особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется.
– Но и для безопасности Союзного государства, да?
– Это естественно. Я тут старшему брату пошутил, говорю: места дислокации готовы. Когда? Подумаем.