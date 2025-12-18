ВНС: от кризиса 90-х до народной пятилетки. История уникального для Беларуси института власти
У весьма опасной черты (фактически у пропасти) – и социальной, и экономической – молодая суверенная Беларусь оказалась в первые годы независимости. Лавинообразная инфляция, тотальный дефицит, закрытие производств – и все это следствие глубокого политического кризиса тех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Отвести страну от пропасти» – то, что пообещал белорусам Александр Лукашенко, идя на президентские выборы в 1994-м. А уже в 1996-м на первом в истории страны Всебелорусском народном собрании, которое позже эксперты назовут переломным, были обозначены три приоритета развития: экспорт, жилье и продовольствие.
Именно тогда была заложена эта белорусская политическая традиция и началась эволюция уникального в мировом масштабе института народовластия, который сегодня работает уже в конституционном статусе. И это мы тоже решили вместе.
История уникального политического института – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.
Возникшее как ответ на вызов времени, Всебелорусское народное собрание впервые объединило белорусов в 1996 году. «Только народ вправе решать свою судьбу», – именно такими словами обратился Президент Александр Лукашенко к рекордному числу делегатов. В зале почти 5 тысяч человек.
К решению предлагаются вопросы, которые касаются каждого: экспорт, строительство жилья, развитие агропромышленного комплекса. В эти дни решается судьба всего белорусского народа, скажет Президент. Обратиться к мудрости и прозорливости белорусов в переломный момент истории – решение, продиктованное только временем.
Лилия Ефимович, заведующая сектором Президентской библиотеки Беларуси:
Президент всегда выступал о том, что мы должны найти диалог. Мы должны развивать государство в едином направлении. И мы как различные органы государственной власти должны взаимодополнять друг друга и взаимодействовать, а не противостоять.
На первом заседании Всебелорусского народного собрания принимается первая в истории суверенной Беларуси программа социально-экономического развития. Исторический момент, который предопределит будущее страны. А время покажет: мы идем верным путем.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:
В суверенной истории Республики Беларусь состоялось фактически семь Всебелорусских народных собраний. Шесть Всебелорусских народных собраний были ориентированы прежде всего на принятие программ социального и экономического развития на пятилетний срок.
Мы ставили амбициозные задачи и неизменно шли к достижению целей во благо всей страны и каждого ее гражданина. Итоги становились яркой иллюстрацией общих побед. У нас было немало громких поводов гордиться, и это придавало сил двигаться дальше.
Уже в 2001-м делегаты увидели Беларусь сильной и процветающей. Перед государством стоят задачи обеспечения продовольственной безопасности, развития АПК и поддержки села. Актуальными остаются вопросы жилищной политики, продвижения отечественной продукции за рубежом. Приоритетом пятилетия определены инновации и инвестиции.
В 2006-м провозглашается государство для народа, в центре которого человек и его потребности. Прежде всего рост доходов, что невозможно без инновационного развития экономики. Жить должно быть комфортно не только в столице и областных центрах. В числе приоритетов – возрождение села и развитие малых городов.
Уже в следующей пятилетке делегаты ВНС сделали свой исторический выбор в пользу сохранения национальной модели социально-ориентированной рыночной экономики. «Потенциал человека – это потенциал государства, чем богаче человек – тем богаче страна», – заявил Александр Лукашенко. Акцент – на улучшении инвестиционного и бизнес-климата, развитии высокотехнологичных производств, росте экспорта.
Подробности в видеоматериале.
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