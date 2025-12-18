ВНС: от кризиса 90-х до народной пятилетки. История уникального для Беларуси института власти

У весьма опасной черты (фактически у пропасти) – и социальной, и экономической – молодая суверенная Беларусь оказалась в первые годы независимости. Лавинообразная инфляция, тотальный дефицит, закрытие производств – и все это следствие глубокого политического кризиса тех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отвести страну от пропасти» – то, что пообещал белорусам Александр Лукашенко, идя на президентские выборы в 1994-м. А уже в 1996-м на первом в истории страны Всебелорусском народном собрании, которое позже эксперты назовут переломным, были обозначены три приоритета развития: экспорт, жилье и продовольствие.

Именно тогда была заложена эта белорусская политическая традиция и началась эволюция уникального в мировом масштабе института народовластия, который сегодня работает уже в конституционном статусе. И это мы тоже решили вместе.