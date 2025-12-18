Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС

Сделать селфи на фоне самого большого в мире самосвала и заглянуть внутрь двигателя Минского моторного завода с помощью дополненной реальности, а еще побывать на VR-ферме и понаблюдать за работой роботов-доильщиков – вот лишь некоторые возможности, которые предоставляет масштабная выставка «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня ее гостями стали делегаты Всебелорусского народного собрания, уже оставив в сети немало ярких фото и комментариев. А с 19 декабря и по 23 февраля экспозицию сможет посетить любой желающий. И это уж точно будет увлекательный квест на много часов. Наш корреспондент Виолетта Шаблинская советует пригласить с собой друзей.

Беларусь – страна с развитой промышленностью, высоким уровнем медицины и образования, а также природным богатством. Под сводами Минского международного выставочного центра на 30 тысячах квадратных метров представлены достижения белорусов. Это результат общего труда за годы независимости.

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Посещение выставки замечательной, где мы видим и гордимся тем, чего достигла наша страна, каждый человек, каждая отрасль, – это действительно дорогого стоит, когда мы понимаем, что за время независимости мы стали процветающей страной.