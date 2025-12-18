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Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС

18 декабря 2025 18:47
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Сделать селфи на фоне самого большого в мире самосвала и заглянуть внутрь двигателя Минского моторного завода с помощью дополненной реальности, а еще побывать на VR-ферме и понаблюдать за работой роботов-доильщиков – вот лишь некоторые возможности, которые предоставляет масштабная выставка «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня ее гостями стали делегаты Всебелорусского народного собрания, уже оставив в сети немало ярких фото и комментариев. А с 19 декабря и по 23 февраля экспозицию сможет посетить любой желающий. И это уж точно будет увлекательный квест на много часов.

Наш корреспондент Виолетта Шаблинская советует пригласить с собой друзей. 

Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС-2

Беларусь – страна с развитой промышленностью, высоким уровнем медицины и образования, а также природным богатством. Под сводами Минского международного выставочного центра на 30 тысячах квадратных метров представлены достижения белорусов. Это результат общего труда за годы независимости. 

Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС-4

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Посещение выставки замечательной, где мы видим и гордимся тем, чего достигла наша страна, каждый человек, каждая отрасль, – это действительно дорогого стоит, когда мы понимаем, что за время независимости мы стали процветающей страной. 

Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС-6

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Важно, что все, что мы здесь видим в этих павильонах, сделано руками белорусов. И берет гордость, что за сравнительно небольшой срок, который Беларусь как самостоятельное государство существует, нам удалось то, что мы имели лучшее, оставить, но уйти гораздо далеко вперед. Я думаю, никого эта выставка равнодушным оставить не может. Берет гордость за свою страну, за свой народ. Если мы будем такими темпами под чистым небом развиваться, то у наших детей, внуков счастливое будущее.

Экспозиция «Моя Беларусь» – своеобразное «путешествие» по стране. Разделена выставка на три блока. Первый – инсталляции и фотозоны, в центре – карта Беларуси со знаковыми объектами страны. В большом выставочном зале представлен блок локаций, посвященный 8 ключевым отраслям. В малом зале – экспозиция, раскрывающая красоту и туристический потенциал страны. 

Далее смотрите в видео.

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