Петровский о визите Лукашенко в Пакистан: мы должны использовать весь спектр возможностей

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело.

В столицу Казахстана Александр Лукашенко направился сразу после официального визита в Пакистан, где прошел большой переговорный марафон и ряд встреч, в том числе закрытого формата. Утром 27 ноября Президент Беларуси встретился с командующим армией Пакистана генералом Асимом Муниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беседа прошла за закрытыми дверями.

В основе двусторонних договоренностей должна лежать практическая реализация. Причем это четкая позиция руководства обеих стран. Накануне Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества.

Беларусь интересна Пакистану как перспективный рынок для экспорта товаров, а также источник инвестиций и технологий, прежде всего в сфере АПК. Пакистан во многом зависит от уровня его развития (порядка 60 % населения задействованы в сельхозпроизводстве). Это направление в том числе может стать драйвером развития белорусско-пакистанских отношений. Ставку Минск и Исламабад здесь делают на создание совместных предприятий по производству сельхозтехники.

Но не только на углубление отношений в экономической плоскости делают ставку Беларусь и Пакистан. Схожие принципы в геополитике, а также единый взгляд на мировую повестку – то, что, безусловно, сближает Минск и Исламабад.