Петровский о визите Лукашенко в Пакистан: мы должны использовать весь спектр возможностей
В столицу Казахстана Александр Лукашенко направился сразу после официального визита в Пакистан, где прошел большой переговорный марафон и ряд встреч, в том числе закрытого формата. Утром 27 ноября Президент Беларуси встретился с командующим армией Пакистана генералом Асимом Муниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беседа прошла за закрытыми дверями.
Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело.
В основе двусторонних договоренностей должна лежать практическая реализация. Причем это четкая позиция руководства обеих стран. Накануне Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту по развитию всестороннего сотрудничества.
Лукашенко примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Беларусь интересна Пакистану как перспективный рынок для экспорта товаров, а также источник инвестиций и технологий, прежде всего в сфере АПК. Пакистан во многом зависит от уровня его развития (порядка 60 % населения задействованы в сельхозпроизводстве). Это направление в том числе может стать драйвером развития белорусско-пакистанских отношений. Ставку Минск и Исламабад здесь делают на создание совместных предприятий по производству сельхозтехники.
Но не только на углубление отношений в экономической плоскости делают ставку Беларусь и Пакистан. Схожие принципы в геополитике, а также единый взгляд на мировую повестку – то, что, безусловно, сближает Минск и Исламабад.
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Петр Петровский, политолог:
Пакистан – участник Шанхайской организации сотрудничества, очень активный участник инициативы КНР «Один пояс – один путь». И понятно, что в этой ситуации мы должны использовать весь спектр возможностей для усиления наших отношений.
Нынешний визит белорусского лидера в Пакистан, безусловно, должен придать серьезный импульс двустороннему сотрудничеству. В ходе переговоров в Исламабаде белорусской делегации удалось обсудить с пакистанскими коллегами широкий спектр тем: от взаимодействия в АПК до военно-промышленного комплекса.