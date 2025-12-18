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Лукашенко полно и глубоко изложил все тезисы! Александр Осенко – о Послании Президента на ВНС

18 декабря 2025 19:22
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Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Лукашенко полно и глубоко изложил все тезисы! Александр Осенко – о Послании Президента на ВНС-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Естественно, это эмоциональное, как всегда, выступление нашего Президента не оставляет равнодушным никого. Я как делегат ВНС ознакомился с программой социально-экономического развития. Отметил для себя там несколько тезисов, которые меня волновали и которые на обсуждение в Минске я задавал, когда мы обсуждали программу социально-экономического развития. Три вопроса. Это цифровизация, это энергетика. Опять-таки, сильные регионы. И все это я услышал в Послании Президента.

Я для себя получил ответы на свои вопросы, которые мы обсуждали в ходе подготовки программы социально-экономического развития. То есть настолько полно, глубоко Президент изложил все тезисы.

Лукашенко полно и глубоко изложил все тезисы! Александр Осенко – о Послании Президента на ВНС-4

Александр Осенко:
Ну и самое главное, что меня волнует, как человека, который прописан в деревне, – это то, что должны быть сильные регионы и как будут развиваться наши регионы именно в плане инфраструктуры и всего того, чтобы было как-то жить именно во всей Беларуси, а не только в Минске, в пределах МКАД. 

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Осенко

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