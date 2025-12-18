Лукашенко полно и глубоко изложил все тезисы! Александр Осенко – о Послании Президента на ВНС

Как на нашу жизнь повлияют тезисы главы государства? Почему важно понимать заданный трек на пятилетку и как прошел первый день ВНС?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Естественно, это эмоциональное, как всегда, выступление нашего Президента не оставляет равнодушным никого. Я как делегат ВНС ознакомился с программой социально-экономического развития. Отметил для себя там несколько тезисов, которые меня волновали и которые на обсуждение в Минске я задавал, когда мы обсуждали программу социально-экономического развития. Три вопроса. Это цифровизация, это энергетика. Опять-таки, сильные регионы. И все это я услышал в Послании Президента.

Я для себя получил ответы на свои вопросы, которые мы обсуждали в ходе подготовки программы социально-экономического развития. То есть настолько полно, глубоко Президент изложил все тезисы.