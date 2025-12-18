Выставка «Белорусский путь» проходит в Национальной библиотеке

Об эволюции Всебелорусского народного собрания и интересных моментах в истории ВНС, а также современных достижениях можно ознакомиться на экспозиции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее место тоже символично и иллюстрирует один из этапов становления белорусского государства – Национальная библиотека. Именно здесь начала работу книжно-иллюстративная выставка «Белорусский путь». В экспозиции более 80 документов. Они рассказывают об исторических корнях ВНС.

На выставке представлены программные документы и выступления делегатов, газетные публикации и статьи в журналах. Отдельная часть посвящена альбомным изданиям. Здесь ярко и наглядно о достижениях Беларуси в экономике, культуре, спорте и туризме. Есть и редкие экспонаты, которые отсылают к белорусской истории, например, Радзивилловская летопись, а также уникальные книги из фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Светлана Кожемяко, заведующая сектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Всего на выставке можно выделить четыре раздела. Это, конечно же, исторические корни Всебелорусского народного собрания, это первый раздел, посвященный этому. А также исторические собрания, которые проходили в период с 1996 по 2021 год. И уже Всебелорусское народное собрание в новом конституционно-правовом статусе с 2022 по 2025 год. У нас представлены две подшивки, уникальные исторические, 1996 года, где опубликовано выступление Президента на первом историческом Всебелорусском народном собрании, а также подшивка 2001 года. В целом мы хотим отметить и показать, что все книги доступны каждому читателю в фонде нашей библиотеки.