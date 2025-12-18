Европейские фермеры проводят в Брюсселе масштабную акцию протеста

Тем временем Брюссель, где принимают стратегические и, очевидно, губительные решения для Евросоюза, сегодня превратился в поле битвы – битвы фермеров за свое выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч сельхозпроизводителей со всей Европы приехали на тракторах в Брюссель, чтобы заявить о своем отчаянном положении. И колонны техники до сих пор продолжают прибывать и парковаться в европейском квартале, где представители 27 стран-членов ЕС намерены проголосовать по торговому договору ЕС со странами Южной Америки. По словам организаторов протестной акции, это соглашение окончательно убьет сельское хозяйство Европы, которое и так пребывает в системном кризисе.

Новое соглашение фактически лишит европейских фермеров средств к существованию, так как они не смогут конкурировать с дешевой импортной продукцией. Но и этого еврочиновникам оказалось мало. Руководство ЕС решило окончательно положить на лопатки отрасль, решив сократить финансирование Единой сельскохозяйственной политики Европы. Все это заставило фермеров Старого света буквально в отчаянии выйти на акцию протеста.