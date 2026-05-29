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Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Высшего ЕАЭС

29 мая 2026 07:43
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Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Высшего ЕАЭС-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал лидеров стран ЕАЭС. После было сделано традиционное совместно фото прибывших глав государств. 

Далее – заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В повестке – обсуждение развития международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, аспекты применения искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев

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