Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Высшего ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал лидеров стран ЕАЭС. После было сделано традиционное совместно фото прибывших глав государств.

Далее – заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В повестке – обсуждение развития международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, аспекты применения искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов.

Фото: Telegram-канал Пул Первого