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Лукашенко обозначил шаги для достижения целей Договора о ЕАЭС

29 мая 2026 10:40
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Лукашенко обозначил шаги для достижения целей Договора о ЕАЭС-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета выделил шаги для достижения целей Договора о ЕАЭС, информирует Telegram-канал Пул Первого.

Среди первостепенных задач белорусский лидер отметил необходимость реализации стратегических документов ЕАЭС; движение в направлении цифровизации и развития передовых технологий; развитие промышленности и кооперации; международное позиционирование Союза.

«Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли Союз ожидания граждан и бизнеса», – подчеркнул Лукашенко.

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Александр Лукашенко # Международная политика

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