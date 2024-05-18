Лукашенко и Алиев с самого начала обозначили, что их повестка полностью совпадает – эксперт БИСИ

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Для Беларуси очень важна тема промышленной кооперации, и Президент поднимет ее на уровень Евразийского экономического союза. Это тема 2024 года для Беларуси. И в Азербайджане она получила свое развитие и, самое главное, заинтересованность страны. Речь идет о таких площадках, как МТЗ (совместное производство) и другие. В ноябре дорожная карта будет актуализирована, обсуждена и будет нацелена на реализацию уже конкретных проектов. Главы государств с самого начала обозначили, что их повестка полностью совпадает. Видение мира, тех процессов, региональных и глобальных, которые происходят сегодня, – практически есть полное совпадение. И для Беларуси и Азербайджана сегодня очень важно развивать не только двусторонний формат, но и координацию на международных площадках. Она очень важна для обеспечения стабильности в регионе.

В области гуманитарного сотрудничества для Азербайджана ценен белорусский опыт профтехнического образования. Наша страна – одна из немногих на постсоветском пространстве, где сохранили такие компетенции.