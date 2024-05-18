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Лукашенко и Алиев с самого начала обозначили, что их повестка полностью совпадает – эксперт БИСИ

18 мая 2024 10:38
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Эксперты отмечают не только эффективность, но и конкретику переговоров лидеров Беларуси и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный визит Лукашенко в Азербайджан завершился – главные моменты дня.

Лукашенко и Алиев с самого начала обозначили, что их повестка полностью совпадает – эксперт БИСИ-1

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Для Беларуси очень важна тема промышленной кооперации, и Президент поднимет ее на уровень Евразийского экономического союза. Это тема 2024 года для Беларуси. И в Азербайджане она получила свое развитие и, самое главное, заинтересованность страны. Речь идет о таких площадках, как МТЗ (совместное производство) и другие. В ноябре дорожная карта будет актуализирована, обсуждена и будет нацелена на реализацию уже конкретных проектов. Главы государств с самого начала обозначили, что их повестка полностью совпадает. Видение мира, тех процессов, региональных и глобальных, которые происходят сегодня, – практически есть полное совпадение. И для Беларуси и Азербайджана сегодня очень важно развивать не только двусторонний формат, но и координацию на международных площадках. Она очень важна для обеспечения стабильности в регионе.

В области гуманитарного сотрудничества для Азербайджана ценен белорусский опыт профтехнического образования. Наша страна – одна из немногих на постсоветском пространстве, где сохранили такие компетенции.

# Беларусь-Азербайджан # Ольга Лазоркина

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