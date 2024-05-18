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Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

18 мая 2024 12:57
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Игра в «го». Китай в битве за будущее Евразии.

Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-1

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Кто угодно может говорить про Китай все что хочет, но все едут туда на поклон.

Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они понимают, что Китай не остановить. И многое будет в будущем зависеть от Китая.

Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-7

Сергей Станкевич, политик, политолог (Россия):
Если Китай играет в «го», то Европа вынуждена сейчас с Соединенными Штатами играть в любимую американскую игру – покер. А она предполагает делать вид один, а на самом деле у тебя карты другие.

Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам:
В этом смысле этот увядающий гегемон на самом деле наносит огромный вред и самому себе, и своему преступному альянсу натовскому.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 19 мая, в 22:00.

# Международная политика # Сергей Станкевич # Николай Бузин # Александр Лукашенко

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