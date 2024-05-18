Игра в «го». Китай в битве за будущее Евразии.
Игра в «го». Китай в битве за будущее Евразии.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Кто угодно может говорить про Китай все что хочет, но все едут туда на поклон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они понимают, что Китай не остановить. И многое будет в будущем зависеть от Китая.
Сергей Станкевич, политик, политолог (Россия):
Если Китай играет в «го», то Европа вынуждена сейчас с Соединенными Штатами играть в любимую американскую игру – покер. А она предполагает делать вид один, а на самом деле у тебя карты другие.
Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам:
В этом смысле этот увядающий гегемон на самом деле наносит огромный вред и самому себе, и своему преступному альянсу натовскому.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 19 мая, в 22:00.