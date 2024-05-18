Китай не остановить! Будущее зависит от КНР? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Игра в «го». Китай в битве за будущее Евразии.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Кто угодно может говорить про Китай все что хочет, но все едут туда на поклон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они понимают, что Китай не остановить. И многое будет в будущем зависеть от Китая.

Сергей Станкевич, политик, политолог (Россия):

Если Китай играет в «го», то Европа вынуждена сейчас с Соединенными Штатами играть в любимую американскую игру – покер. А она предполагает делать вид один, а на самом деле у тебя карты другие.