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Лукашенко предложил поднять на новый уровень сотрудничество с Эфиопией

18 мая 2024 10:35
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Еще один важный вектор международного сотрудничества для нашей страны – Африканский континент. Сегодня есть повод, чтобы об этом вновь напомнить: ровно 30 лет исполняется с момента установления дипломатических отношений с Эфиопией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предложил поднять на новый уровень сотрудничество с Эфиопией-1

Главным достижением во взаимоотношениях за этот период можно считать крепкую дружбу между народами двух стран, отметил Александр Лукашенко в поздравлении, направленном Президенту Эфиопии.

Лукашенко предложил поднять на новый уровень сотрудничество с Эфиопией-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все три десятилетия Минск и Аддис-Абеба придерживались традиций доброжелательности и доверия. Обе страны – последовательные сторонницы укрепления принципов многосторонности в мировых делах, коллективного поиска ответов на глобальные вызовы и угрозы с опорой на международное право, уважительное отношение к самобытности народов и их возможности самим определять свое будущее. Это позволило заложить прочную основу для поступательного развития белорусско-эфиопского сотрудничества. Сейчас Эфиопия является для Беларуси очень значимым и надежным партнером в Африканском регионе. Полагаю, что пришло время поднять двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, наполнить его весомым практическим содержанием, чтобы получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах.

Эфиопия в 2024 году присоединилась к БРИКС. С этим межгосударственным объединением, прочно зарекомендовавшим себя как опора формирующегося многополярного мирового порядка, тесно сотрудничает и Беларусь.

# Международное сотрудничество

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