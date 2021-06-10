Лилия Ананич – мировому сообществу: «Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы»

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу 10 июня обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу 10 июня обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию. Цель подобного коллективного давления не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.
Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запрет на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге – обычных граждан нашей страны. Белорусы выдержат эти испытания, потому что нам есть что терять. Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом: соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно.
Авторы обращения подчеркивают – мы готовы к диалогу, но не к принуждению. Жители страны обеспокоены попытками экономического давления. При этом яро выступают за введение санкций в основном те, кто живет далеко за пределами Беларуси.
Андрей Савиных: «Республика Беларусь найдёт союзников, найдёт поддержку в мире»
Лилия Ананич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы, когда рассказывали о том, что важен плюрализм, что важно суверенное развитие. Зачем же вы сегодня – не просто двойные стандарты – попираете все права и правила, которые вы же и прописали. Белорусский народ никогда не смирится с такой ролью. Мы выстрадали свою страну, мы ее восстановили после тяжелых 1990-х годов, когда, фактически, остался один осколок большой советской страны. Мы сегодня не одни, мы сегодня научились работать в условиях перманентных санкций.
Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада
Экономические «тиски» особенно возмущают жителей белорусских регионов. Крупные промышленные предприятия становятся объектами нападок. При этом люди не понимают, на каких основаниях наши компании заваливают санкциями и кто наделил себя правом вмешиваться в дела чужой страны.
Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдем к конструктивному взаимодействию
В обращении депутаты напоминают зарубежным коллегам: развитие человеческого потенциала Беларуси и экономический рост – это еще и залог геополитической стабильности. И поэтому нанесенный по нашей стране удар может отразиться на огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию.
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