Лилия Ананич – мировому сообществу: «Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы»

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу 10 июня обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию. Цель подобного коллективного давления не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.

Вводятся беспрецедентные и необоснованные санкции. Абсурдными выглядят действия по лишению Республики Беларусь прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запрет на осуществление авиасообщения, дискриминация компаний и организаций, а в конечном итоге – обычных граждан нашей страны. Белорусы выдержат эти испытания, потому что нам есть что терять. Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом: соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно.

Авторы обращения подчеркивают – мы готовы к диалогу, но не к принуждению. Жители страны обеспокоены попытками экономического давления. При этом яро выступают за введение санкций в основном те, кто живет далеко за пределами Беларуси. Андрей Савиных: «Республика Беларусь найдёт союзников, найдёт поддержку в мире»

Лилия Ананич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы, когда рассказывали о том, что важен плюрализм, что важно суверенное развитие. Зачем же вы сегодня – не просто двойные стандарты – попираете все права и правила, которые вы же и прописали. Белорусский народ никогда не смирится с такой ролью. Мы выстрадали свою страну, мы ее восстановили после тяжелых 1990-х годов, когда, фактически, остался один осколок большой советской страны. Мы сегодня не одни, мы сегодня научились работать в условиях перманентных санкций. Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада