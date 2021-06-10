Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу: «Давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается»

Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию. Цели подобного коллективного давления – не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.