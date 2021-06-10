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Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию

10 июня 2021 14:05
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Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу: «Давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается»

Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию-1

Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию.

Цели подобного коллективного давления – не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.

Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию-4

Ирина Левкович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы – самодостаточные и здравомыслящие люди, мы сами в состоянии решить, в какой стране нам жить и по какому пути нам продолжить свое поступательное развитие. Именно поэтому все белорусские депутаты, члены Совета Республики обращаются к мировому сообществу с призывом: давайте перейдем к конструктивному взаимодействию, во имя всеобщей безопасности и мира давайте будем как-то думать, что каждое государство имеет право на свой путь и на реальный суверенитет.

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В обращении депутаты напоминают зарубежным коллегам: развитие человеческого потенциала Беларуси и экономический рост – это еще и залог геополитической стабильности. А потому нанесенный по нашей стране удар непременно может отразиться на огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию.

# Международная политика # Ирина Левкович # Фотофакт

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