Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу: «Давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается»
Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию.
Цели подобного коллективного давления – не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.
Ирина Левкович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы – самодостаточные и здравомыслящие люди, мы сами в состоянии решить, в какой стране нам жить и по какому пути нам продолжить свое поступательное развитие. Именно поэтому все белорусские депутаты, члены Совета Республики обращаются к мировому сообществу с призывом: давайте перейдем к конструктивному взаимодействию, во имя всеобщей безопасности и мира давайте будем как-то думать, что каждое государство имеет право на свой путь и на реальный суверенитет.
Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада
В обращении депутаты напоминают зарубежным коллегам: развитие человеческого потенциала Беларуси и экономический рост – это еще и залог геополитической стабильности. А потому нанесенный по нашей стране удар непременно может отразиться на огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию.