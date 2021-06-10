Андрей Савиных: «Республика Беларусь найдёт союзников, найдёт поддержку в мире»

Авторы обращения подчеркивают: мы готовы к диалогу, но не к принуждению. А любые посягательства на право белорусов самостоятельно выстраивать свой путь развития бесперспективны. Жители страны обеспокоены попытками экономического давления. При этом яро выступают за введение санкций в основном те, кто живет далеко за пределами Беларуси. И в первую очередь выступают против народа.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Игнорируется суверенитет наций, игнорируется принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы действительно оказались на направлении прямого удара. Но коллективный Запад не учитывает один маленький момент. Сегодня они не более чем треть мира. И большое количество государств не только не поддерживают их, но готовы активно сопротивляться этим тенденциям. Мы убеждены, что Республика Беларусь найдет союзников, найдет поддержку в мире. И мы выйдем из этой схватки победителями.

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