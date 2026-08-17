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Новости по тегу #Ирина Левкович

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников
17 августа 2026 05:57

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
16 августа 2026 13:50

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине

Голос Беларуси зазвучал на весь мир! Что приняли на полях Ассамблеи Межпарламентского союза?
07 апреля 2025 17:08

Голос Беларуси зазвучал на весь мир! Что приняли на полях Ассамблеи Межпарламентского союза?

Какая она, современная женщина-лидер, и о чём говорил Президент с БСЖ? Интервью с Ириной Левкович
10 марта 2024 14:03

Какая она, современная женщина-лидер, и о чём говорил Президент с БСЖ? Интервью с Ириной Левкович

В Совете Республики рассказали о новациях в сфере госзакупок
22 декабря 2023 17:21

В Совете Республики рассказали о новациях в сфере госзакупок

Как власти регулируют цены? О системе мониторинга и её эффективности рассказала Ирина Левкович
03 декабря 2023 13:48

Как власти регулируют цены? О системе мониторинга и её эффективности рассказала Ирина Левкович

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?
03 декабря 2021 16:04

В Беларуси продолжают мониторинг цен на товары и лекарства первой необходимости. Что выявили при проверках?

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?
19 июля 2021 16:48

В Беларуси 22 июля пройдут приёмы граждан. К кому и когда можно будет обратиться за помощью?

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?
13 июля 2021 18:31

Круглосуточная работа кафе и регистрация иностранцев. Как проходят последние дни подготовки к «Славянскому базару»?

Лилия Ананич – мировому сообществу: «Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы»
10 июня 2021 18:55

Лилия Ананич – мировому сообществу: «Зачем же вы обманывали всех нас все эти предыдущие годы»

Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию
10 июня 2021 14:05

Ирина Левкович: все белорусские депутаты обращаются к мировому сообществу – давайте перейдём к конструктивному взаимодействию

Михаил Орда: «Если не растут доходы населения, не растут цены»
09 октября 2020 19:44

Михаил Орда: «Если не растут доходы населения, не растут цены»