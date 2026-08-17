Новости по тегу #Ирина Левкович

По всей стране работают около 250 школьных ярмарок. На них можно собрать практически полный комплект необходимых вещей – от одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии.
«Основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе».
Продолжается официальный визит белорусской парламентской делегации в Узбекистан.
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