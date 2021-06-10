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Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада

10 июня 2021 14:01
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Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу: «Давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается»

Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию. Цели подобного коллективного давления – не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.

Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада-1

Экономические «тиски» особенно возмущают жителей белорусских регионов. Крупные промышленные предприятия становятся жертвами необоснованных нападок. При этом люди не понимают, на каких основаниях наши компании заваливают санкциями и кто наделил себя правом вмешиваться в дела чужой страны.

Владимир Белевич: в Беларуси очень много госпредприятий, это большой лакомый кусок для Запада-4

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:
На предприятиях работают наши люди. Конечно же, эти санкции направлены в отношении конкретных людей, работающих на данных предприятиях. У каждого человека есть семья, у каждого человека есть дети. Те, кто раскачивает эту лодку, стремятся, на мой взгляд, только к одному – к определенному захвату власти. В стране очень много государственных предприятий, государственной собственности. Государственной собственности на полезные ископаемые. А это сегодня большой лакомый кусок, в том числе и для наших якобы западных партнеров.

# Международная политика # Экономика # Владимир Белевич # Фотофакт

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