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Лилия Ананич: «Это было бы предательством – не бороться за историческую правду»

16 мая 2021 16:30
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Новости Беларуси. Президент на днях подписал два важнейших закона – о недопущении героизации нацизма и противодействии экстремизму, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лилия Ананич: «Это было бы предательством – не бороться за историческую правду»-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Можем сказать, что это было не только поручение главы государства, но это был и такой общественный запрос. Потому что бывая в регионах, мы очень часто слышали от людей на диалоговых площадках, что государство должно противодействовать вот этим негативным явлениям, которые мы не можем допустить в своей стране.

Об экстремизме, массовых мероприятиях и недопущении реабилитации нацизма. Какие резонансные законопроекты одобрили в Беларуси?

Это было бы предательством – не бороться за историческую правду. Поэтому на всех этапах развития суверенной Беларуси мы свято чтим эту память. И видя, как в мире сегодня попирается историческая память, видя, как сносятся памятники, видя, как используется эта тема реабилитации нацизма, расставляются другие акценты, мы не можем быть безучастными. И сегодня у нас очень четкий закон, который является таким политическим, юридическим и моральным барьером на пути распространения идей реабилитации нацизма и нацистских преступников.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Лилия Ананич # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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