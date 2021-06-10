Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: мы против санкций, мы за дружбу между нашими народами

Новости Беларуси. Экономические санкции – это инструмент политического давления, притом инструмент сомнительной эффективности. Тем не менее коллективный Запад в очередной раз идет по такому пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во-первых, это возможность под благовидным предлогом «защиты демократии», выдавить с рынков крупные белорусские предприятия – попросту устранить конкурентов.

Белорусы по всему миру выступают против санкций. Например, в Украине сейчас проживают 270 тысяч этнических белорусов, и несмотря на то, что руководство нашей южной соседки поддерживает экономическое давление на нашу страну, люди, далекие от политических игр, придерживаются другой точки зрения.