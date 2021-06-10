Зампредседателя Всеукраинского союза белорусов: мы против санкций, мы за дружбу между нашими народами
Новости Беларуси. Экономические санкции – это инструмент политического давления, притом инструмент сомнительной эффективности. Тем не менее коллективный Запад в очередной раз идет по такому пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-первых, это возможность под благовидным предлогом «защиты демократии», выдавить с рынков крупные белорусские предприятия – попросту устранить конкурентов.
Во-вторых (и это, похоже, главная цель) – разрушить белорусскую экономику, а значит ухудшить наше с вами благосостояние, вплоть до полного обнищания. Хотя тех, кто не брезгует такими методами, едва ли волнует достаток и жизнь обычного гражданина.
О том, кто и почему заинтересован в санкциях в отношении Беларуси, неоднократно говорили эксперты, в том числе и в эфире нашего телеканала.
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Белорусы по всему миру выступают против санкций. Например, в Украине сейчас проживают 270 тысяч этнических белорусов, и несмотря на то, что руководство нашей южной соседки поддерживает экономическое давление на нашу страну, люди, далекие от политических игр, придерживаются другой точки зрения.
Игорь Мошкин, заместитель председателя Всеукраинского союза белорусов:
Что касается санкций, то есть я как член Президиума и правления Всеукраинского союза белорусов обзвонил большинство организаций, разговаривал с их руководителями – все против. Аргументация очень простая – у каждого из нас есть родители, родственники, дедушки, бабушки, братья, сестры, которые живут в Беларуси. Естественно, мы хотим, чтобы они жили хорошо. Чтобы жить хорошо, должны быть экономические связи, должна быть экономика, должны быть налоги и так далее.
Следующее рассуждение такое. Товарооборот между Украиной и Беларусью составляет порядка 5 миллиардов долларов. Я понимаю, что стране Украине нужно сотрудничать со страной Беларусью. Поэтому от себя лично и от Всеукраинского союза белорусов хочу сказать так: мы против санкций и мы за укрепление взаимовыгодного сотрудничества и за дружбу между нашими народами.