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​Лилия Ананич: флаги коллаборантов поднимаются в прибалтийских странах, это попытки исторического реванша

26 мая 2021 08:10
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Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Лилия Ананич: флаги коллаборантов поднимаются в прибалтийских странах, это попытки исторического реванша-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы видим, что коллаборантские флаги поднимаются в прибалтийских странах. На мой взгляд, это спланированные попытки исторического реванша, нас хотят поставить на колени. И что мы все белорусы должны понимать – это не что иное, как посягательство на нашу независимость, суверенитет и наше право жить своим умом и по своим законам. Думаю, что об этом тоже сегодня пойдет разговор на встрече с главой государства.

Юрий Воскресенский: у Президента Беларуси гениальная политическая интуиция, все общество ждет от него ответы. Читайте здесь.

# Международная политика # Лилия Ананич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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