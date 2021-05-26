​Лилия Ананич: флаги коллаборантов поднимаются в прибалтийских странах, это попытки исторического реванша

Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы видим, что коллаборантские флаги поднимаются в прибалтийских странах. На мой взгляд, это спланированные попытки исторического реванша, нас хотят поставить на колени. И что мы все белорусы должны понимать – это не что иное, как посягательство на нашу независимость, суверенитет и наше право жить своим умом и по своим законам. Думаю, что об этом тоже сегодня пойдет разговор на встрече с главой государства.